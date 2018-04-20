Buca zabıtasından pazar denetimi

BUCA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede kurulan üretici ve semt pazarlarını mercek altına alarak, alıcı ve satıcının daha iyi şartlarda buluşturulması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Şirinyer Pazaryeri'ndeki terazilerin ölçü ayar denetimini ve mühürlerinin sağlamlığını denetleyen ekipler, yerleşim yeri işgali yapan esnafa da uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde pazarın ve tezgahların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı denetlenerek etiket kontrolü yapıldı. Tezgahlardaki etiketleri dikkatle inceleyen zabıta ekipleri, pazar esnafını etiketlere, ürünlerin kilo fiyatını yazmaları konusunda uyardı.

Tezgahlardaki terazilerde ölçü ayar denetimi yapan ekipler, dağınıklığı önlemek ve vatandaşların rahat hareket edebilmesi için çizgi ihlali yapanlara da uyarıda bulundu. Pazardaki tezgahları tek tek gezen ekiplerin esnafa kurallar konusunda bilgi verip, uyarılarda bulunması Bucalı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar alanı dışındaki denetim ve incelemelerinde vatandaşlara kolay ve hızlı hizmet götürebilmek için ginger teknolojisinden de yararlanmaya başladı. Pazar alanı çevresinde sürekli denetim yapan girgerlı ekipler sorun ve şikayet alanlarına hızlı müdahale ederek çözüm sunuyor.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI