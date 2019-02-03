Buca yollarında çukur çilesi

İZMİR'in Buca ilçesindeki yollarda birçok yerde oluşan çöküntü ve çukurlar yağmurların da etkisiyle iyice büyüdü. Yollardaki çukurlar yüzünden araçlarının zarar gördüğünü belirten sürücüler, aylarca bu halde bırakılıp, onarılmamasına tepki gösterdi.

Buca ilçesindeki yollarda aylar önce oluşan çökmeler ve çukurlar, kış boyunca süren sağanak yağmurların da etkisiyle derinleşerek büyüdü. Sürücülerin kabusu olan çukurlardan bazıları da Şirinyer Hipodromu'nun yan tarafındaki, bir tıp merkezinin de önünden geçen 506 sokakta bulunuyor. Çok sayıda aracın kullandığı bu sokaktaki rögar kapağının çevresinde oluşan çukur ile biraz ilerisindeki yarık, araçlara sağa veya sola manevra yaparak geçebilme imkanı da tanımıyor. Buradan geçen araçların tekerlekleri ve diğer aksamları zarar görüyor. Bölgede yaşayan ve bu yolu kullanan vatandaşlar, buradaki çukurun aylardır onarılmadığını, son dönemde yağan yağmurların da etkisiyle gittikçe büyüdüğünü söyledi. İzmir'in başka yerlerinde olduğu gibi Buca'da da ilçe genelinde birçok noktada yolların delik deşik olduğunu belirten vatandaşlar, ilgisizlikten yakındı.

Yollardaki çukurların uzun süre kapatılmadığını söyleyen vatandaşlardan Cevdet Dalgıç, "Ben bu yol üzerinden motosikletimle sürekli geçiyorum. Buradaki çöküntülerle ilgilenilmesi lazım. Motosiklet kullanan çoğu arkadaşımız üzerinden geçerken düşüyor, motosikletler hasar görüyor, kendileri de yaralanabiliyor. Sokakların çoğunda çukurlar, yarıklar var. Bazen yağmur yağdığında çukurların içine su doluyor ve uzaktan göremiyoruz. O zaman daha büyük tehlike oluşturuyor" dedi.

Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

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