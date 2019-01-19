Buca'ya bir yeşil alan daha kazandırıldı

BUCA Belediyesi'nin ocak ayında yapacağı üç açılıştan ilkini, İzmirli çocuk ve gençlerin uğrak yeri olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'na kazandırılan Havuz Önü Park açılışıyla gerçekleştirdi. Kurdeleyi Buca Belediyesi Yüzme Şenliği'ne katılan yüzlerce minik sporcuyla yapan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Bucamızda hayatı şenlik havasına dönüştürmek, daha huzurlu olmak, temiz hava solumak için hiçbir fedakârlıktan kaçmıyoruz" dedi.

Buca Belediyesi kente nefes aldıracak mekânlara bir yenisini daha ekleyerek Hürriyet Mahallesi'nde yer alan Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu önünde konumlanan yepyeni bir park kazandırdı. Çocuk oyun alanları, çevre düzenlemeleri ve bölgeye kazandırdığı yeşil doku ile dikkat çeken parkın açılış töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Bu tesiste çocuklarımızı, gençlerimizi spora alıştırmaya çalışırken biraz da burayı yeşille buluşturup zenginleştirmek istemiştik. Hürriyet Mahallesi ziyaretlerimizde de bu konuyu konuşmuştuk, bugün tamamladık. Aslında bütün mücadelemiz yaşanan bu kenti, hayatı şenlik havasına dönüştürmek, daha huzurlu olmak, daha mutlu olmak, sokaklarda yürüyebilmek, temiz hava soluyabilmek. Bu amaçla gerçekleştirmek istediğimiz her şeyin uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçmıyoruz" diye konuştu.

Buca'da yaşayan bütün gençler kültüre, sanata ve spora alışana kadar bütün imkânlarını seferber edeceklerini ifade eden Başkan Levent Piriştina, "Yeter ki Bucalı çocuklar şu üçlüden ayrılmasın; kültür, sanat, spor. Bunun iyileştirici gücüne inanıyoruz. Çocuklarımızı kültürle, sanatla, sporla buluşturma mücadelesi bizim mücadelemiz. Eğer küçük yaşlarda bu buluşmayı sağlarsak göreceksiniz sonra terk etmesi mümkün olmaz. Kültür, sanat ve sporun büyülü havasına girenin başka bir kötülüğe yanaşması mümkün olmaz. O yüzden parkları, bahçeleri, yeşil alanları, temiz sahayı, sporu, yüzmeyi, tenisi basketbolu, futbolu çok önemsiyoruz. Bunu da geleceğe çok anlamlı bir yatırım olarak görüyoruz" dedi.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Selahattin Yapıcı ise "Burası atıl durumda bir yerdi ancak çok güzel bir park oldu. Bunun için başta Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve ekibi olmak üzere hizmeti geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KURDELEYİ ÇOCUKLAR KESTİ

Buca Belediyesi, 3 bin 760 metrekare alana konumlanan oyun, dinlenme ve yürüyüş alanlarıyla bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan park açılışını Yüzme Şenliği ile taçlandırdı. Başkan Levent Piriştina, parkın açılış kurdelesini İzmir'deki 12 spor kulübünden Yüzme Şenliği'ne katılan yaklaşık 200 minik çocukla birlikte kesti. Törenin ardından oyuncaklar ve yeşille donatılmış parkta keyifli dakikalar yaşayan çocuklar, Yüzme Şenliği'nde de kulaç atıp, mücadele etti.

İZMİR, ()

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