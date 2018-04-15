Buca Gösteri Sanatları Merkezi’nin temeli atıldı

BUCA Belediyesi, teknik donanım, akustik ve fonksiyonelliğiyle dikkat çeken Buca Gösteri Sanatları Merkezi’nin temelini törenle attı. Kentin nitelikli salon ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacak sanat merkezinin temelini atma gururunu yaşayan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Bu Merkezle İzmir’in kültür ve sanat alanında büyük bir boşluğunu dolduracak. Tüm İzmir’i sanata doyuracağız" dedi.

Buca Belediyesi önemli bir yatırımın daha temelini attı. Buca’nın yeni kent merkezi olması planlanan Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi ‘Buca Çarşı’nın hemen yanında yükselecek olan merkezin temel atma törenine Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, meclis üyeleri, muhtarlar ve yüzlerce Bucalı katıldı. Buca'nın prestij projeleri arasında yer alan Merkez, toplamda 7 bin 849 metrekarelik bir alanda ikisi bodrum katında olmak üzere üç katlı olarak inşa edilecek. Akustiğinden teknolojik donanımına kadar tüm detaylarında uzman görüşleriyle projelendirilen merkez, 600 koltuk kapasiteli gösteri salonu, 110 ve 383 metrekarelik iki fuaye alanı, 2 adet sanatçı odası, amfi, servis odaları, simultane ve ses ışık odası, büfe, vestiyer, bilet satış ofisi, kat ofisi, kulis ve kütüphane bölümlerini de içeriyor. 150 araçlık iki katlı yeraltı otoparkı bulunacak. Merkezin törende coşkulu Bucalılara seslenen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, teknik donanımı, fonksiyonelliği, 600 koltuk kapasiteli salonu ve modern mimarisiyle Buca’nın çehresini değiştirecek Merkezin tüm kent için cazibe merkezi olacağını söyledi.

OCAK 2019'DA HİZMETE GİRECEK

Buca Çarşı projesini Ağustos ayında, Gösteri Sanatları Merkezi’ni ise Ocak 2019’da hizmete açacaklarını müjdeleyen Başkan Piriştina, "Küçük büyük demeden her bulduğumuz alanda yaptığımız etkinliklerle 47 mahallede 7’den 77’ye tüm hemşerilerimizi sanatla buluşturmaya çalışıyorduk. Artık fiziki bir ortama ihtiyacı vardı. İnşa edeceğimiz bu Merkez, Buca’nın hatta İzmir’in kültür ve sanat alanında çok önemli bir boşluğunu dolduracak. Bucamızı ve İzmirimizi kapasitesi, donanımını ve özellikleriyle eşi benzeri olmayan bir gösteri sanatları merkezine kavuşturacağız. 7/24 düzenleyeceğimiz ücretsiz sanat etkinlikleriyle tüm İzmirlileri sanata doyuracağız" dedi. Kültür, sanat ve sporun tüm dünyada barışı inşa etmede çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Piriştina, "Sanatın birleştirici, barış tesis edici gücüne çok inanıyoruz. Bu güç alanlarını arttırdıkça nihai barışı getirmek o kadar mümkün olur diye düşünüyorum. Buca Gösteri Sanatları Merkezi açıldıktan sonra bugüne kadar sanatla tanıştırıp, barıştırdığımız 10 binlerin 100 binlere çıkacağına inanıyorum" dedi.

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