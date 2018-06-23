Buca Eşya Giysi Bankası'ndan 9 bin 247 kişi yararlandı

BUCA Belediyesi Eşya ve Giysi Bankası'ndan, kurulduğu günden bu yana 9 bin 247 kişiye eşya ve giysi desteği sağlandığı bildirildi.

İlçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin giyim ve ev eşyası gereksinimini karşılamak amacıyla Buca Belediyesi Çamlıkule Kültür Sanat ve Spor Merkezi'nde hizmet veren Eşya ve Giysi Bankası'ndan bugüne kadar 9 bin 247 kişi yararlanarak ihtiyaçlarını giderdi. Yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren uygulama kapsamında bağışçılar, giyilebilir durumda olan giysilerini Belediyeye veya Çamlıkule Kültür Sanat ve Spor Merkezi'nde bulunan Eşya ve Giysi Bankası'na ulaştırarak bağışta bulunuyor. Kontrolden geçirilip, temizlenerek kullanıma hazırlanan kıyafetler, raflarda ve askılarda yerini alarak ihtiyaç sahiplerinin beğenisine sunuluyor. Gelinlikten, takım elbiseye, ayakkabıdan tişörte kadar her türlü giyim eşyasının bulunduğu bankada yazlık ve kışlık olarak mevsime göre sergileme yapılıyor. Giysi Bankası'nı ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideren vatandaş sayısı 4 bin 197'e ulaştı.

5 BİN 50 VATANDAŞA EŞYA DESTEĞİ

Eşya Bankası'nda ise bir evde ihtiyaç hissedilen mobilyadan beyaz eşyaya kadar her türlü ev eşyası depolanıyor. Bankaya, ikinci el eşyaların yanı sıra mağaza sahipleri tarafından sıfır eşyalar da bağışlanabiliyor. İkinci el eşyalar genel temizliği yapıldıktan sonra ihtiyaç sahipleri için sergileniyor. Belediyeye başvurarak ihtiyacını bildiren vatandaşların evlerinde inceleme yapan belediye ekipleri belirlediklerini her türlü eksiği stoklar dahilinde ihtiyaç sahibinin evine teslim ediyor. Belediye görevlileri teslim ettikleri eşyaların yerleştirilmesine ve kurulmasına da destek oluyor.

Kullanmadıkları eşyalarını vermek isteyen vatandaşlar hafta içi saat 08.00 - 17.00 saatleri arasında 439 10 10 (3411) numaralı telefondan yetkililere bildirmesi halinde eşyaları evlerinden teslim alınıyor.

İZMİR, ()

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