Buca'daki 4 merkeze daha kırmızı bayrak

BUCA Belediyesi, ana hizmet binasının ardından 4 büyük merkezindeki düzenlemelerini tamamlayarak gönderinde Engelsiz İzmir bayrağını dalgalandırmaya başladı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Engelsiz İzmir bayrağını göndere çekti.

Buca Belediyesi, ana hizmet binasının ardından Tarık Akan Gençlik Merkezi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi ve Olimpik Yüzme Havuzu tesislerini görme, işitme ve bedensel engellilerin erişilebilirlik gereksinimlerini karşılayacak biçimde düzenleyerek 'kırmızı bayrak' kazandı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi'nin 'kırmızı bayrağı'nı göndere çekti. Başkan Piriştina, "Kenti engelsiz bir hale getirme mücadelemize başlarken önce belediyemizin kamuya açık hizmet veren merkezlerini engelsiz hale getirmemiz getirdiğini düşünmüş ve ilk etapta Belediye Hizmet Binamızdan başlamıştık. Şimdi belediyemize ait tüm birimlerimiz kırmızı bayrak aldı. Kentte ulaşımı, kaldırımı, yolu engelsiz hale getirme mücadelemizi de sürdüreceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk ve tek olarak İzmir'de hayata geçirilen ve engellilerin erişimine uygun mekanlar yaratmayı hedefleyen 'kırmızı bayrak' almak adına yürütülen çalışmalarda 4 Merkez, bedensel, görme ve işitme engelli bireyler için düzenlendi. Görme engelliler için uyarıcı yüzeyler ve sesli-kabartmalı yönlendirmeler, işitme engelliler için uyarıcı yönlendirmelerle donatılan Merkezler, bedensel engellilerin de rahatça kullanabileceği şekilde baştan yaratıldı. Tüm engelli vatandaşların kendi işini kimseden yardım almadan yapabilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler sonucunda Merkezlere engelli tuvaletleri, engelli rampaları, acil durum butonları ve uyarıcı kapıların yanı sıra bina içerisinde yatay olduğu kadar dikey ulaşımında sağlandığı asansörler yerleştirildi.

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