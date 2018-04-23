Buca'da muhteşem 23 Nisan coşkusu

İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Buca Belediyesi'nin hazırladığı ve 3 güne yayılan etkinliklerle kutladı.

Buca Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 3 gün boyunca coşkuyla kutladı. Bucalı çocukları sanat, spor ve eğlenceye doyuran etkinlik programı kapsamında, Pırlanta Merkezleri'nde eğitim gören 3-6 yaş grubu çocuklar, dans gösterileriyle ailelerini mutlu etti. İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi'nde dar gelirli ailelerin çocuklarının katılımıyla 3 gün süren görkemli bir 23 Nisan Kampı gerçekleştirilirken; Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Yüzme Şenliği, çocukların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

PIRLANTALARIN MUHTEŞEM PERFORMANSI

23 Nisan kutlamaları kapsamında Buca Belediyesi Pırlanta Merkezleri'nde eğitim gören 3-6 yaş grubu çocuklar tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen dans gösterisine aileler akın etti. Minik öğrencilerin birbirinden renkli gösteri ve sunumlarıyla gururlanan aileler, çocuklarıyla birlikte bayramı doyasıya yaşadı.

DOĞADA 23 NİSAN KAMPI

İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi'nde ise 23 Nisan Kampı düzenlendi. Buca'nın dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocukların katılımıyla 3 gün süreyle düzenlenen kampta, çocuklara, izcilik, oryantiring ve doğa sporları eğitimi verildi. Şenlik alanında pamuk şeker, macun ikramları ile neşelenen çocuklar, palyaço, yüz boyama ve balon katlama etkinlikleriyle keyifli zaman geçirdi.

YÜZME ŞENLİĞİNDE KIYASIYA MÜCADELE

Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yüzme Şenliği'nde ise 9 yüzme kulübünden 176 sporcu kıyasıya mücadele etti. 5 branşta yapılan yüzme müsabakalarında, 2009-2010 yaş grubu çocuklar yarıştı. 13 sporcuyla yarışlara katılan Buca Belediyesi Yüzme Kulübü, 3 birincilik, 2 ikincilik, 2 üçüncülük alarak büyük başarı elde etti.

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