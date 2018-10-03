Buca'da molozlar randevuyla toplanıyor

BUCA Belediyesi, sokaklardaki moloz kirliliğin oluşmaması için randevu usulü moloz toplama çalışmasını sürdürüyor.

Buca Belediyesi'nin ev tadilatlarında ortaya çıkan molozların kolayca bertaraf edilmesini sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için hayata geçirdiği randevulu moloz toplama çalışmasına devam ediliyor. Sistemle evinde tadilat yapacak vatandaşlar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapıp konteyner talep ettiği günü belirliyor. Belirlenen randevu günü vatandaşın bildirdiği adrese moloz tonajına göre konteyner yerleştiren Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın çuvallara yerleştirdiği molozları konteynere yerleştirmesi tamamlanınca toplama işlemi gerçek atıklarını randevu günü Belediye ekiplerince evlerinin önüne yerleştirilen konteynere bırakıyor. Vatandaşın moloz miktarına göre 4-5 ve 6 metreküplük konteynerlerle hizmet sunan Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, topladıkları molozları döküm sahalarına götürerek çevre kirliliğinin önüne geçiyor.

İZMİR, ()

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