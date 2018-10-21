Buca'da kütüphane açıldı

BUCA Belediyesi 'Okumak Bize İyi Gelecek' sloganıyla hayata geçirdiği eğitim çalışmalarında Buca'ya bir kütüphane daha kazandırdı.

Ege Beşiktaşlı İşadamları Derneği ve Cumhuriyet Kadınları'nın desteğiyle Doğancılar Köyü'nde hayata geçirilen Buca Belediyesi Cumhuriyet Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Değerli kurumlarımızla kütüphanemizi oluşturduk. Bundan sonra koruyup, kollayacak ve büyütecek sizlersiniz. Hep söylediğimiz gibi okumak bize iyi gelecek" dedi. Buca Belediyesi Doğancılar Cumhuriyet Kütüphanesi konuşmaların ardından coşkulu törenle açıldı ve tüm misafirlerle birlikte keyifle gezildi. Köy sakini çocuklar birbirinden renkli, bilgi dolu kitapları ilgiyle inceledi.

İZMİR, ()

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