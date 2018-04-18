Buca'da kültür çalıştayı

BUCA Belediyesi tarafından Turizm Haftası kapsamında kenti tüm yönleriyle irdeleyen 'Buca Kültür Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, Buca’nın tarihi dokusu, doğa turizmi, müzecilik ve yepyeni tarihi bulgular başlıkları irdelendi.

Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde iki oturum halinde gerçekleşen 'Buca Kültür Çalıştayı'nda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Edebiyat. Fakültesi Müzecilik Bölümü Müzecilik Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Remzi Yağcı 'Buca'da Müzecilik', DEÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ali Kazım Öz 'Yeni Keşifler Işığında Antik Dönemde Buca', DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hümeyra Birol Akkurt 'Buca Kentsel Sit ve Koruma Politikaları', DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Raziye Çakıcıoğlu Oban 'Buca Kırsalında Neler Oluyor', Ege Orman Araştırma Müdürlüğü’nden Dr. Mustafa Batur 'Buca'da Doğa Turizmi', Gazeteci -Yazar Tayfur Göçmenoğlu 'Mübadilden Levanten'e Buca Hikayeleri' başlıklarında sunum yaparak Buca’yı tüm yönleriyle değerlendirdi.

DEÜ Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Müzecilik Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Remzi Yağcı, Buca’nın tarihi eser ve değerler bakımından büyük bir potansiyeli olduğuna dikkat çekerken, Buca Belediyesi tarafından hazırlıkları sürdürülen Köy Müzesi kurma projesinin çok yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Yeni Keşifler Işığında Antik Dönemde Buca başlığıyla sunum yapan DEÜ Edebiyat. Fakültesi Arkeoloji Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ali Kazım Öz ise Buca’da 2 yıldır yüzey araştırması sürdürdüklerini ve dikkat çekici birçok veriye ulaştıklarını açıkladı. Araştırmalarında mimari buluntulardan yeni su kemerlerine, camiden Helenistik döneme ait yerleşim alanlarına kadar birçok yeni tarihi değer tespit ettiklerini ifade eden Öz, yeni keşif alanlarının bir an önce gün yüzüne çıkarılarak korunması gerektiğini söyledi.

İZMİR, ()

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