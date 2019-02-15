Buca'da kadınlar sergi açtı

BUCA Belediyesi'nin Çamlıkule Semt Evi kursiyerleri, dönem sonunda açtıkları sergide makine nakışından hazır giyime, el nakışından, resim, ahşap boyama ve yüzey süslemeye kadar çok farklı ürünlerini ortaya koydu.

Buca Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ilçede yaşayan kadınların üretime katılmalarını sağlamak için düzenlenen kurslar, vatandaşların akınına uğradı. Semt evlerinde kurs saatlerini dört gözle bekleyen kadınlar, katıldıkları kurslarda boş zamanlarını değerlendirirken hünerlerini sergileme şansı buldu.

Çamlıkule Semt Evi'ndeki kurslara katılan birbirinden maharetli kadınlar da kuaför ve cilt bakımı, makine nakışı, el nakışı, resim, ahşap boyama ve yüzey süsleme, hazır giyim ve dikiş kurslarında üretkenliklerini sergiledi. Kursiyerler, dönem sonunda el emeği ürünlerini 'Sevgi' temalı sergiyle Bucalıların beğenisine sundu. Hobi, beceri ve meslek kursiyerlerinin el emeği ürünleri, iki gün boyunca açık kalan sergide büyük beğeni topladı.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF