Buca'da imar barışı fırsatçıları ile mücadele sürüyor

TÜRKİYE genelinde başlatılan imar barışı uygulamasından faydalanabilmek için hazine arazilerinde kaçak inşaat yapmaya girişenleri takibe alan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tespit ettiği kaçak yapılarda yıkım işlemlerini sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen imar barışı uygulaması milyonlarca kaçak yapıya yasallık kazandırırken, fırsatçıların çalışmalarını da hızlandırdı. Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen imar barışı uygulamasından yararlanmak isteyen bazı fırsatçılar hazine arazilerine kaçak inşaatlar yaparak faydalanmaya çalışıyor.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bu kişilere karşı sürdürdükleri denetimlerde kaçak inşaat çalışmalarını tespit ediyor. Haksız mülk edinmek için İmar Barışı uygulamasını kullanmaya çalışanlara göz açtırmayan zabıta ekipleri uyarılara rağmen devam eden inşaatlarda yıkım işlemi gerçekleştiriyor.

Kaçak yapıların özellikle Buca Olduruk ve Kaynaklar bölgelerindeki hazine arazilerinde yoğunlaştığını belirten ekipler, imar barışından yararlanacak yapıların 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılanlar olduğunu, sonradan yapılanların yıkılacağını belirtti.

İZMİR, ()

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