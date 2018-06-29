Buca'da filmler 12 boyutlu izlenecek

BİR aracı 12 boyutlu film gösterimi için donatan Buca Belediyesi, Temmuz ayında, ilçedeki öğrenciler için 12 D film gösterimlerine başlayacak.

Her gün iki farklı mahalleyi ziyaret edecek olan 12 D film aracı, Bucalı öğrencilerin tüm duyularına hitap edip, filmin içindeymiş hissi yaşatarak farklı ve heyecanlı tatil günleri yaşatacak. Özel bir yazılımla 12 boyutlu olarak oluşturulan macera ve heyecan yüklü animasyon filmlerin gösterileceği gezici mini sinema muhtarlıklar önünde gösterim yapacak. 8 koltuktan oluşan, koltukların altında bulunan kamufle edilmiş hareketli pistonların bulunduğu mekanizmayla filmin atraksiyonuna uygun hareket sağlayıp, özel dış efektlerle izleyiciye filmin içindeymiş hisse yaratan 12 D sinema üniteleri, minik öğrencileri doyumsuz bir maceraya götürüp, tadına doyulmaz ilginç bir deneyim yaşatacak.

12 D sinema izleme keyfini ilk olarak 2 Temmuz Pazartesi günü 13.00-15.00 saatleri arasında Kuruçeşme, 15.00- 17.00 saatleri arasında ise Buca Koop Mahallesi muhtarlıkları önünde kurulacak.

İZMİR, ()

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