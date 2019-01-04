Buca'da 1500 aileye 4 bin 500 tüp dağıtalacak

BUCA Belediyesi, 'Ocaklar sönmesin tencereler kaynasın' projesini 2019 yılında da sürdürerek, ilçedeki ihtiyaç sahibi 1500 aileye 4 bin 500 mutfak tüpü dağıtacak.

Mali durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi Bucalıların evinde kaynayan bir tenceresi olsun düşüncesiyle 'Ocaklar sönmesin, tencereler kaynasın' projesini sürdüren Buca Belediyesi, aynı desteğe 2019'da da devam edecek. Yılda 3 kez 12 kilogramlık mutfak tüpü dağıtımını içeren projeye bu yıl için de start verildi. 2018 yılında 1500 aileye tüp desteği sağlayan Belediye, 2019 yılında da 1500 ihtiyaç sahibi aileye 4 bin 500 mutfak tüpü dağıtacak.

Tüp desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurması yeterli olacak. Ücretsiz tüp kartını alan dar gelirli vatandaşlar, 4 ayda bir 12 kilogramlık mutfak tüpü desteği alabiliyor. Tüpleri bitince bayi ile iletişime geçen vatandaşlar, Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce verilen tüp kartlarını göstererek tüp ihtiyacını karşılayabiliyor. Yetkili bayii tarafından ihtiyaç sahibinin evlerine getirilen tüpler, güvenli bir şekilde takılıp kontrol edildikten sonra teslim ediliyor.

İZMİR, ()

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