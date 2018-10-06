Buca Belediyesi'nin bütçesi 369 milyon lira

BUCA Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 369 milyon lira olarak belirlendi. Ekim ayı Meclis toplantısında onaylanan bütçede yatırım ve yenileme için 116 milyon 162 bin lira ayrıldı.

Buca Belediyesi 2019 yılı mali bütçe görüşmeleri tamamlanarak, Belediye meclisi onayından geçti. Oy çokluğu ile kabul edilen 2019 yılı bütçesi 369 milyon lira olarak belirlendi. Tahmini bütçeden en büyük pay Fen İşleri Müdürlüğü'ne aktarılırken, onu Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü takip etti. Buca Belediyesi, 369 milyon liralık bütçenin 116 milyon 162 bin liralık bölümünü yatırım ve yenilmeler bütçesi olarak belirledi. 2019'de yılında hayata geçirilecek çalışmalarda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 32 milyon 153 bin lira, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne 9 milyon 433 bin lira, Kültür Müdürlüğü'ne ise 7 milyon 406 bin lira bütçe ayrıldı.

İZMİR, ()

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