Buca Belediyesi'nden sınav için sessizlik çağrısı

BUCA Belediyesi, milyonlarca öğrencinin geleceğine yön verecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ilçe genelinde sessizlik çağırısı yaptı.

İki oturum olarak 30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek sınavlar esnasında adayların konsantrasyon ve motivasyonunun etkilenmemesi için harekete geçen Buca Belediyesi, sınav binaları etrafındaki pazaryerleri, inşaat alanları ve yüksek sesli satış firmalarını denetlemek için zabıta personelinden oluşan özel ekip kurdu. Adayların sınav esnasında dikkatinin dağılmaması için sessizlik kontrolü yapacak olan ekipler, olası şikayetleri de 439 10 10 numaralı ihbar hattından değerlendirerek müdahale edecek. Bütün bir yıl boyunca edindikleri bilgi ve birikimleri kısıtlı zaman içinde ortaya koyarak eğitim ve meslek hayatına yön verecek olan adaylara başarılar dileyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, tüm vatandaşları sessizlik çağrılarına karşı duyarlı olmaya çağırdı.

İZMİR, ()

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