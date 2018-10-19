Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina yeniden aday adayı oldu

BUCA Belediye Başkanı CHP’li Levent Piriştina 2019 yerel seçimlerinde yeniden Buca Belediye Başkanlığı’na aday adayı oldu. Piriştine, CHP başvuru dosyasını Buca İlçe Başkanlığı’na teslim etti.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca Belediyesi önünde yaptığı açıklamada bir dönem daha göreve hazır olduğunu belirtti. Piriştina, Buca’da çok güzel işler yaptıklarını dile getirerek, "İlk günden çok daha heyecanlıyım, çünkü bugün omuzlarımdaki yükün çok daha ağır olduğunu hissediyorum" dedi.

Piriştina 5 yıl önce aday adayı olduğunda aşırı heyecandığını dönemin CHP Buca İlçe Başkanı Bektaş Gül'ün kendisini sakinleştirdiğini hatırlatarak geçen yıl yaşamını yitiren Gül'ü rahmetle andı. Piriştina, "Daha çok çalışmamız gerektiğini ve daha fazla işimizin olduğunu düşünüyorum. Bugünkü heyecanımın sebebi budur. 5 yıl önce ikinci kez adaylık konuşulduğunda aynı heyecanın o zaman da sürmesi gerekiyor ancak o zaman yeniden adaylık olur demiştim. Şimdi bu heyecanın gerek Bucalılar, gerek partim gerekse ailemde var olduğunu görüyorum. Heyecan başarı getirir, kalabalıklar arttıkça yük azalır. Bundan sonra Buca’da çok daha güzel işlere ev sahipliği yapacağız" dedi.

'İKTİDARI YENİDEN ALMAK BOYNUMUZUN BORCU'

CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Levent Piriştina’ya hizmetleri için teşekkür ettiğini belirterek, "2014 yılında kenti yönetmek üzere beraber çıktığımız bu yolda bütün parti içi tartışmaları bir kenara bırakarak aldığımız iktidarı yeniden İzmir’in 30 ilçesinde almak boynumuzun borcu. Hiçbir bahanemiz olamaz. Bizim birbirimizle yarışırken asıl hedefimiz, ülkemizin içinde bulunduğu koşulları Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’e ve değerlere sahip çıkarak yönetmektir" dedi.

Hande NAYMAN/ İZMİR, ()

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