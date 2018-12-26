BUBYO öğrencileri, okul bahçesini yeşillendirdi

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri, Takım Çalışması kapsamında BUBYO Toprağa Dokunuyor projesi ile okul bahçesini yeşillendirdi.

Burhaniye’de yaklaşık bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü BUBYO'da, geçtiğimiz yıl, ‘BUBYO Ruhunu Yaşat’ temasını işleyen öğrenciler, bu yıl da takım çalışması kapsamında, 'BUBYO Toprağa Dokunuyor' projesini uygulamaya koydu. Okul Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan İlban’ın öncülüğünde hazırlanan proje gereğince, okul bahçesindeki boş alan 10’ar metrekarelik 29 parsele ayrılırken, öğrenciler bu alanda çalışma başlattı. Küçük bir de sera kuran öğrenciler, bazı bölümlere süs bitkileri ve çiçekler dikerken, bazı bölümlere de meyve fidanları ve sebzeler ekildi. İlban, önce proje hazırlayan öğrencilerin çeşitli bitkiler ürettiklerini ve takım ruhu ile çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilere teşekkür eden İlban, “Takım çalışması kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda bir tema belirledik. Tabi önemli olan burada takım içersinde öncelikle takım ruhunun ne olduğunu anlayabilmek. Birbirleriyle olan iletişimi güçlendirmek. Bu kapsamda da yüksek okulumuzun boş arazisinde atıl olan bir araziyi 29 eşit parçaya bölerek, 10’ar metrekare alanı tüm öğrenci gruplarımıza verdik. Kendileri, öncelikle projelerini hazırladılar. Bir çok ürünün ekimi yapılırken, toprağın özelliğinden tutunda görselliğine kadar her şeyi planladılar ve uyguladılar. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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