Bu sergide, 'Datça'nın ruhu' var

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Kent Konseyi Kültür Sanat ve Bilim Grubu tarafından düzenlenen, 'Datça Ruhu' sergisinde 21 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluşuyor.

Datça Belediyesi Liman Sanat Galerisi'nde, 1-8 ve 8-14 Ekim tarihleri arasında iki aşamada gerçekleştirilecek olan serginin ilk bölümü, kalabalık bir davetli topluğunun katılımı ile açıldı. Liman Sanat Galerisi'nde, 8 Ekim tarihine kadar açık kalacak olan serginin ilk bölümünde, 11 sanatçının; resim, heykel, seramik ve mozaik çalışmalarından eserler yer alıyor. Serginin Küratörü Ayşe Gülay Hakyemez, Datça'da yaşayan 21 sanatçının Datça ruhunda bir araya geldiklerini belirterek, " Çok mutluyum. Umarım, Datça'ya sonradan yerleşenlerin bu güzel ilçeye sanat adına yaptıkları bir katkı olur. Datça'da yaşayan birçok sanatçı var. Bizler arkamızda, sadece beton binalar bırakmak istemiyoruz. Datça'nın yıllar sonra bile sanatla anılıyor olması için bu tür etkinliklere ihtiyaç var" dedi.

Datça Ruhu sergisinin ilk bölümünde eserleri şer alan sanatçılar şunlar:

"Volkan Akmeşe, İdil Berfi, Evrim Bozyel, Ayşe Bumin, Şebnem Çaylan, Özgül Kahraman, Melek şule Kantürk, Korkut Sönmez, Zeynep Şankaynağı, Zeynep Bozoğlu ve Nezahet Koç"

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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