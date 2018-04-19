‘Bu projeyle tersine göç başlayacak’

Nihat BIÇAK – YENİŞEHİR (Bursa), () – BURSA Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan ve bir kooperatif kanalı ile kırsal Subaşı Mahallesi’nde yapılması planlanan sanayi sitesi için artık sona gelindi.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası, Yenişehirli basın mensuplarına bir kahvaltı verdi. Kahvaltının konusu, Ticaret ve Sanayi Odası’nın önder olduğu ‘Küçük Sanayi Sitesi’ydi. Yenişehir TSO Başkanı Orhan Torun ve meclis üyelerinin katıldığı kahvaltı programında Başkan Torun önemli bilgiler aktardı. Torun, yeni yapılacak olan sanayi sitesinin Türkiye’de bir ilk olacağını ve projenin ‘Tersine göç’ başlatacağını vurguladı.

TSO Başkanı Orhan Torun yaptığı açıklamada, 655 dönüm arazi üzerinde 214 adet dükkan yapılacağını belirtti. Başkan Torun, “Üye kayıtlarımız devam ediyor. Biz bu yola çıkarken tamamen istihdama yönelik bir çalışma düşündük. 2 haftadan bu yana Yenişehir’de bütün STK’lar ve siyasi partilere proje hakkında bilgi verdik. Yenişehir’de bu projeye dahil olmak isteyenleri projeye dahil etmek istiyoruz. İlk hedefimiz önce Yenişehir’de işini büyütmek isteyen işletmelerdir. Ancak Yenişehirli olup da Bursa ya da başka il ve ilçelerde iş yapan girişimcilerimize de bu konuyu anlattık. Geri dönüşümler bizleri mutlu etti. Hazine'ye ait arazinin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesindeki kooperatife devri Maliye Bakanlığı'nca onaylandı. Projeye başlamak için avam projenin görülmesi gerekiyor. İşyerleri sayısı ile üye sayılarımızın bire bir örtüşmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar da bitmek üzere. Bu çalışmadan sonra mevcut yer TSO bünyesinde kurulan Yenişehir Sanayicileri Kooperatifi'ne (YESAN) devredilecek” dedi.

TORUN:BAŞVURULAR 100’E ULAŞTI

Devir işleminin tamamlanmasının ardından Modern Sanayi Sitesi'nin proje çizimine geçileceğini anlatan Torun, “Proje çiziminden sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilecek. Yapım ihalesinin önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesini bekliyoruz” dedi. Modern Sanayi Sitesi'yle bölgedeki üretim kalitesi ve teknolojik düzeyinin artacağını belirten Torun, “İşletme sahipleri esnaflıktan sanayiciliğe geçecek. Yenişehirli sanayici ve esnaf daha sağlıklı ortamlarda üretim yapabilecek” diye konuştu. Bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcıların dilekçeyle yaptığı başvuruların 100’e ulaştığını ifade eden Torun, ilginin önümüzdeki günlerde giderek artacağına inandıklarını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN DESTEK İSTEYECEKLER

Konuyla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya gideceklerini de dile getiren Orhan Torun, “Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu’nu ziyaret edeceğiz ve konuyla ilgili bilgileri var desteklerinin artmasını isteyeceğiz. Maliye Bakanlığının yazısı Başbakanlığa onay için gidecek. Bunun için Hakan Çavuşoğlu’nun desteğine ihtiyacımız var” dedi.

BÖLGENİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Bölgenin cazibe merkezi yapılması içinde projede ayrıntılar olduğunu dile getiren Torun,”Bölgeye bir teknik lise, sosyal donatı alanları ve cami yapılacak. Tüm bu çalışmaları Haziran ayı içine kadar bitirmek istiyoruz. Yenişehir kültürünün bile değişmesine vesile olacak bu projenin tamamlanması halinde ilçede işsizlik diye bir sorun kalmayacak. Öncelikle ilçe dışı sermaye gelecek. Atölye kültürü yerini sanayicilik anlayışına bırakacak. Bunun yanında başta Bursa olmak üzere başka illere işsizlik nedeniyle göç yaşanmayacak” dedi. Projenin tamamen Sanayi Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.

BAŞKAN ÇELİK:GELECEK NESİLLERİ İLGİLENDİRİYOR

Yenişehir TSO yöneticileriyle projenin hayata geçeceği alanda incelemelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik’te projenin gelecek nesilleri de ilgilendirdiğini kaydetti. Başkan Çelik, “Bu proje ilçemizin önünü açacak bir proje. Bu nedenle hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Gerçekleştiği anda ilçemizin önünü açacak bir proje. Bölgeye hayat verecek ve en az 1500 kişilik bir istihdam sağlayacak. Şu an kırsal mahallelerimizde yaş ortalaması çok yüksek. Bu projenin tamamlanması halinde tersine göç yaşanacak ve insanlar işsizlik nedeniyle göç ettikleri köylerine geri dönecek” dedi.







