Bu proje çocukların engellileri anlaması için düzenleniyor

SAKARYA ve 4 ilde eğitim gören küçük yaşta çocukların, engelli yaşıtlarıyla aralarındaki saygı ve hoşgörü bağlarını güçlendirmek için başatılan "Marmara Bölgesi Berabere Bütünleştirme Futsal Turnuvası" (Salon futbolu) projesi tanıtıldı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim gören çocuk yaştaki bireylerin özel eğitime tabi engelli çocuklarla aralarındaki iletişim bağını güçlendirmek için "Marmara Bölgesi Berabere Bütünleştirme Futsal Turnuvası" isimli bir proje başlattı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği projenin tanıtım toplantısı Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, proje görevlileri ve eğitim camiasından bir çok isim katıldı.Sakarya, Düzce, Yalova, İzmite ve İstanbul'da düzenlenecek olan futsal turnuvasına engelli çocuklar ve Özel Eğitim Kurumları ile Devlet Okulları'nda öğrenim gören yaşıtlarının katılacağı belirtildi.

Projeyle ilgili bilgi veren proje koordinatörü Samet Güren bu çalışmayla çocukların, engelli kardeşleriyle arasındaki 'Birbirini anlama ve hoşgörü' bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Berabere 2018 projesi ile eğitimde benimsediğimiz "Kaynaştırma ve Bütünleştirme" uygulamalarını grup ve takım oyunları ile hayat boyu genelleme ile farkındalıkları olan çocuklarımızla akran grubu homojen bir takım oyunu ile bir araya getirerek hoşgörü, dayanışma ve birlikteliği artırıyoruz. Çocuklarımıza görev alma görevi tanımlama birlikte hareket etme ve görevi tamamlama gibi kazanımları eğlenceli bir literaür ile sunarak çocuklarımıza müsamere ve kendini ifade etme fırsatı sağlayarak aynı zamanda her iki ebeveyn grubu arasında birbirini anlama ve hoşgörüyü arttırma fırsatı sağlıyoruz. 16 özel takımız ve 128 öğrencimiz 1ay boyunca sahada birlikte oynayacakları futsal maçlarında 3+3 homojen gruplar halinde 10x2 20 dakika süreli 50 tane futsal maçlarının sonucunda tüm takımlarımız turnuvayı berabere bitirecektir. Berabere kalan tüm takımlarımıza kupa madalya ve özel ödüllerimiz ile turnuvalarımızı bitirip ödül töreni ve gala ile taçlandıracağız. Açılış 20 Nisan Cuma günü saat:11.00'da Zübeyde Hanım Ortaokulu Spor Salonunda yapılacaktır. " dedi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, projenin bir yıl sonra tüm Türkiye genelinde düzenleneceğini belirterek, "Takım oyunlarını önemsiyoruz. Bu anlamda birlikte hareket edebilmeyi başarmaları gerekiyor. Engelli öğrencilerin akranlarıyla takım ruhuyla çalıştığı zaman sosyal proje gerçekleştiririz. Asıl engel insanların yüreklerinde. Yeter ki yüreklerimizde engel olmasın. Hayat birlikte paylaşıldığında güzel. Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir proje ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Daha büyük düşünelim bunu sadece Sakarya'daki çocuklarımız üzerinde değil ama başlamış bir süreç var. Bu yıl bunun uygulamasını Sakarya'da yapalım. Seneye bunu Türkiye turnuvasına dönüştürüp inşallah Türkiye genelinde bir turnuvaya dönüştürüp Sakarya'da başlatarak her yıl ayrı bir ilimizde bu süreci yürütmeyi hedefliyoruz. Ben inanıyorum ki bu konuda gerek Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri hanım efendi Başbakınımız, Milli Eğitim Bakanımız büyük bir destek sağlayacağına ben inanıyorum." diye konuştu.

Program sonunda katılımcılar el ele tutuşarak hep bir ağızdan "Hayat berabere spor berabere bu sahada engel yok" sloganını söylediler.

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