Bu merkezde 'engel' yok

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli vatandaşların buluşma noktası oldu.

Kahramankazan Belediyesi, engelli bireylere yönelik gerçekleştirdiği projelerle farkındalık yaratmaya devam ediyor. Merkezde atölye çalışmalarının yanı sıra, müzik korosu, enstrüman, ahşap boyama, mozaik taş yapımı, resim, mum ve sabun yapımı, okuma yazma, E-KPSS, görgü kuralları, akıl oyunları, tiyatro, halk dansları, sosyal yaşam becerileri, zumba, pilates ve karate de dahil olmak üzere spor alanında birçok kurs hizmet veriyor.

ENGELLER ORTADAN KALKIYOR

Katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini ve engelli bireylerin de bu anlayışın en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Ertürk, şunları söyledi:

"Engelsiz yaşam merkezimiz bu anlamda önemli hizmetler veriyor. Engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonun sağlanması anlamında ciddi katkılar sunuyor. Merkezimiz onların daha kaliteli vakit geçirmelerini, topluma kazandırılmalarını ve en önemlisi engellerinin yapabilecekleri birçok aktiviteye engel teşkil etmediğini görmelerini sağlıyor. Gönül belediyeciliği uygulamaları ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda toplumumuzun tüm kesimleri için projeler geliştiriyor, hizmetler üretiyoruz. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin ikinci evi haline gelen merkezimiz, tüm engellerin ortadan kalktığı bir buluşma noktası özelliğini taşıyor."

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