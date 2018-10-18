Bu fuarda numara sorunu yok

AYAKKABI modasına yön veren 44. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda sezon koleksiyonlarının yanısıra özel ayakkabılar sektör profesyonelleriyle buluştu. Her çeşit ayakkabının yer aldığı fuarda 31 numaradan 44 numaraya kadar olan kadın ayakkabıları da görücüye çıktı.

Türkiye ayakkabı ve çanta sektörünün buluşma noktası olan Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nın 44'üncüsü fuarizmir'de sektör profesyonellerine kapılarını açtı. Ayakkabı ve çanta sektöründeki yenilikler ve tasarımların tanıtıldığı fuarda 2019 yaz sezonu kreasyonu başta olmak üzere 2018 - 2019 modelleri 3 gün boyunca sergilenecek. Katılımcı firmalar da fuarda özel tasarımlar başta olmak üzere farklı tasarımlarını profesyonel ziyaretçilere sundu. Rahat, ortopedik ayakkabıların yanında katılımcı bir firma kadınlar için hazırladığı 31 numaradan 44 numaraya kadar olan ayakkabılarını alıcılara sundu. Klasik ayakkabılar için hazırlanan numara aralığının dışında özel istekle daha büyük numaralara kadar da babet ayakkabılar da üreten firma, yurt dışına da ihracat gerçekleştiriyor.

Çalışmaları hakkında bilgiler veren katılımcı firma sahibi Çağla Dayangan, "1964 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. 15 - 20 senedir de küçük ve büyük numara yapıyoruz. Çünkü yeni neslin ayakları büyüdü ama eskiden de ayaklar küçüktü. Küçük numara nesli tükense bile hala küçük numara giyen kadınlar var. Babam bu potansiyeli görüyor ve ayakkabı yapmaya başlıyor. Serüvenimiz böyle başladı" dedi.

47 NUMARAYA KADAR YAPILIYOR

Babetlerde istekler doğrultusunda 47 numaraya kadar yapabildiklerini belirten Dayangan, yurt dışında da birçok ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Dayangan, "Biz topuklu ayakkabıda botlarda sınır olmadan hemen hemen yapabileceğimiz her modelde bunu çalışıyoruz. Butik bir firmayız. Ürünümüzü özelleştirdik. Çalışan kesime hitap ediyoruz. Klasik bir çizgimiz var, deri ayakkabı yapıyoruz. 44 numaraya kadar kadın ayakkabısı üretiyoruz. İnsanlar şaşırıyor ama alanlar çok. İzmir'de Işıkkent'te üretiyoruz. Nijerya, Filistin, İsrail, Irak, İran, Azerbaycan, Almanya, Ukrayna ve zaman zaman Rusya ile çalışıyoruz. Biraz daha ihracat potansiyelimizi artırmak istiyoruz. Doğu Avrupa ülkelerinde de büyük ayak potansiyeli var. Nijeryalı müşterilerimiz bizden 45 - 46 numara bile istedi. Ancak babetler dışında topuklu ayakkabılarda çok mümkün olmuyor. Genel olarak kendi modellerimiz, sezon koleksiyonlarımız üzerinden hareket ediyoruz. Bazen müşterilerimiz model de gösterebiliyor. Hitap ettiğimiz kitleye uygun bir modelse esneklik de yapabiliyoruz" dedi.

ÖZEL AYAKKABILAR SHOEXPO'DA

Birbirinden özel tasarımların yer aldığı Shoexpo'da, katılımcı firmalar hayat kolaylaştıran ürünlerini de görücüye çıkardı. Varis önleyen, boy uzatan, ayağı koruyan, ortopedik, özel tasarım ayakkabılar sektör profesyonelleriyle buluştu. Fuarda farklı kadın ve erkek için tasarlanan ayakkabılar ile çantalar dikkat çekti.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI