BTSO’dan üyelerine, enflasyonla mücadeleye destek çağrısı

BURSA,()-BTSO Başkanı İbrahim Burkay, hükümet tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında ülke genelinde başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Enflasyonla Mücadele Programı çerçevesinde başlatılan ‘İndirim Kampanyası’ uygulamasına milli kalkınma hedeflerine sahip çıkan Bursalı iş insanlarının ve firmaların tam destek vereceğini belirtti. Burkay, “Kararlı ve güçlü duruşuyla şimdiye kadar Türkiye ekonomisinin her türlü zorluğun üstesinden gelmesine destek olan Bursa iş dünyası, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nın başarısı için de elini taşın altına koymaya hazır” dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Hükümet tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında ülke genelinde başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına destek çağrısında bulundu. Uygulamanın tüketimin devamı ve fiyatlarda dengelenme açısından önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Burkay, “Enflasyonla mücadelede başarı, iş dünyamızın kararlı ve güçlü duruşuyla mümkün olacaktır. BTSO olarak 41 bin üyemizle birlikte mücadeleye hazırız. Firmalarımız, yapacakları indirimlerle ülkemizin enflasyonla topyekün mücadele hamlesine en yüksek düzeyde katkıyı sağlayacaktır.” diye konuştu.

“EKONOMİ ÜZERİNDEKİ OYUNLARA GEÇİT YOK”

İndirim kampanyasının tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirimi kapsadığını kaydeden Başkan Burkay, kamu öncülüğünde yürütülen kampanyanın enflasyondaki yükselişi yılsonuna kadar dizginleyeceğini söyledi. Tüm BTSO üyelerini kampanyaya destek vermeye davet eden Başkan Burkay, “Firmalarımız, ürün ve hizmetlerine yansıtacakları indirimlerle enflasyona karşı mücadeleye destek olurken, ekonomimiz üzerinden oynanan oyunları da boşa çıkaracak. Farklı sektörlerden çok sayıda üyemiz şimdiye kadar mücadele programına destek olmak için harekete geçti. Amacımız tüm üyelerimizin bu sürece sahip çıkmasını sağlamak” dedi.

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