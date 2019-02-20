BTSO UR-GE üyeleri Rusya’da 1 günde 400’den fazla iş görüşmesi yaptı

Cansel ORUÇ/BURSA,()-BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) organizasyonu ile uzay- havacılık ve savunma (UHS) ile makine sektörleri özelinde gerçekleştirilen UR-GE faaliyeti kapsamında Bursalı iş adamları Rusya’nın başkenti Moskova’da ikili iş görüşmeleri (B2B) yaptı. Rus iş insanlarının yoğun ilgisiyle düzenlenen B2B organizasyonunda 35 kişilik BTSO heyeti, bir günde 400’ü aşkın iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı destekleriyle üyelerini ihraç pazarlarında daha güçlü bir konuma taşımayı hedefleyen BTSO, BASDEC kurumsal kimliğiyle faaliyet gösteren uzay- havacılık ve savunma ile makine sektör temsilcilerinin oluşturduğu UR-GE projeleri kapsamında ortak yurt dışı etkinliği düzenledi. Rusya’nın Başkenti Moskova’da gerçekleştirilen B2B organizasyonunun ilk gününde Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) temsilcileri, BTSO üyelerine Rusya pazarına ilişkin yatırım olanakları ve ihracat fırsatlarına ilişkin bilgi verdi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ MOSKOVA’DA BULUŞTU

Rusya programının ikinci gününde ise BTSO heyeti ile Moskova’da farklı şehirlerden de gelen iş insanları arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Yoğun katılımla düzenlenen organizasyona Rusya’nın Kaluga Vali Yardımcısı Larissa Vorobyeva, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Suren Vardanyan, Rusya Sanayicileri ve Girişimcileri Birliği (RSPP) Rusya- Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Arsen Ayupov ile Türkiye’nin Moskova Ticaret Müşaviri Murat Haydar Öztürk de katıldı.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

İkili iş görüşmeleri için düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin 2016 yılının ikinci yarısından itibaren yeniden ivme kazanmaya başladığını söyledi. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik temasların her geçen yıl daha da arttığını vurgulayan Şener, “Bursa iş dünyası olarak ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda Rusya ile ticari ilişkilerimizi artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda stratejik sektörlerimiz olan makine ve uzay-havacılık, savunma alanlarında hayata geçirdiğimiz iki UR-GE projesinin ortak etkinliğiyle firmalarımız için önemli iş fırsatları oluşturduk. Üyelerimiz büyük firmalardan temsilcilerin de katıldığı 400’ü aşkın iş görüşmesi gerçekleştirdi. Önümüzdeki süreçte yapacağımız organizasyonlarla ülkemizin Rusya ile hedeflediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine en yüksek katkıyı vereceğimize inanıyorum. Bu kapsamda projelerimizi destekleyen Ticaret Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

RUSYA’NIN KALUGA BÖLGESİ’NDEN BURSA’YA DAVET

Kaluga Vali Yardımcısı Larissa Vorobyeva, BTSO’nun çok önemli bir organizasyona imza attığını söyledi. Bursa’nın üretim ve ticaret potansiyeli ile Türkiye’nin lider şehirleri arasında bulunduğunu vurgulayan Vorobyeva, “Bursa, Türkiye’nin en gelişmiş şehirleri arasında. Bizler de Kaluga Bölgesi olarak başta otomotiv ve lojistik sektörlerinde büyük firmalara ev sahipliği yapıyoruz. İşbirliği için çok önemli fırsatlara sahip olduğumuza inanıyorum. Kasım ayında Bursa iş dünyasını Kaluga Bölgesi’nde iş insanlarımızla bir araya getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Suren Vardanyan, Rus ve Türk firmaları arasındaki ikili iş görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Türkiye’nin son yıllarda milli üretime yönelerek doğru bir strateji yürüttüğünü ifade eden Vardanyan, “Rusya da özellikle uzay, havacılık ve savunma alanında büyük tecrübelere sahip. Bu toplantılarla oluşacak işbirlikleri hem firmalarımızı hem de ülkelerimizi uluslararası alanda çok daha saygın bir konuma taşıyacaktır” dedi.

“BURSA BÜYÜK POTANSİYEL TAŞIYOR”

RSPP Rusya- Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Arsen Ayupov, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 25 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, “Bu toplantılar sayesinde 100 milyar dolarlık hedefe çok daha hızlı bir şekilde ulaşacaktır. Organizasyona katılan firmalarımız, görüşmelerin çok verimli geçtiğini ifade ettiler. Rusya ile Türkiye arasındaki ticaretin gelişmesi adına önemli faaliyetlere imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile önümüzdeki süreçte de işbirliği yapmak istiyoruz. Bursa’nın makine, havacılık ve savunma sektörlerinde çok güçlü bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni projelerin de hayata geçmesine vesile olmak istiyoruz” dedi.

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