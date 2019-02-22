BTSO, mobilya ve asansör Ur-Ge'lerine de onay aldı

Cansel ORUÇ/BURSA,()-BURSA Ticaret ve Sanayi Odası, son olarak asansör ve mobilya sektörü için hazırladığı UR-GE projelerinin başvuru sürecini tamamladı. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan 26 firmanın yer aldığı Asansör Ur-Ge Projesi ile 36 firmanın yer aldığı Mobilya UR-GE Projesi için çalışmalar başladı.

Türkiye’deki oda ve borsalar arasında en fazla UR-GE projesi yürüten kurum olan BTSO, 2 yeni Mobilya ve asansör sektörüne yönelik hazırlanan proje ile BTSO, UR-GE ve Hiser Projeleri’nin sayısını toplamda 17’ye çıkardı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve HİSER Projesi ile sektörlerin ihracat odaklı büyümesini güçlendiriyor. Bursa iş dünyasının rekabetçiliğini ve dış ticaret hacmini güçlendirmek için başlatılan projeler kapsamında şimdiye kadar 50’ye yakın yurt dışı pazarlama faaliyeti ve 30 alım heyeti programına imza atan BTSO, söz konusu projelerin sayısını 25’in üzerine çıkarmayı hedefliyor.

2 YENİ UR-GE’DEN 60’TAN FAZLA FİRMA FAYDALANACAK

Bursa ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan katkı sağlamayı hedefleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, son olarak asansör ve mobilya sektörü için hazırladığı UR-GE projelerinin başvuru sürecini tamamladı. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan 26 firmanın yer aldığı Asansör Ur-Ge Projesi ile 36 firmanın yer aldığı Mobilya UR-GE Projesi için çalışmalar başladı. Üç yıl sürecek olan proje ile sektörün ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi hedefleniyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sektörlerin marka değerini UR-GE projesiyle artıracaklarını söyledi.

“UZMANLIK MERKEZİ GİBİ ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Burkay, UR-GE projesi ile eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyetleri gibi etkinliklere imza atılacağını kaydetti. BTSO olarak UR-GE ve HİSER projelerinde önemli bir tecrübeye sahip olduklarını; Oda’nın artık bir uzmanlık merkezi kimliği kazandığını dile getiren Burkay, “Bakanlığımız, firmaların ihracatçı kimliğini ve rekabetçiliğini güçlendirmek için önemli maddi destekler sunuyor. BTSO olarak bizler de iş dünyamızın talepleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz UR-GE ve HİSER projelerimizle sektörlerin ‘ihracat’ odaklı büyüme yolculuğuna katkı sağlıyoruz” dedi.

YENİ UR-GE PROJELERİ YOLDA

Başkan İbrahim Burkay, BTSO’nun uzay savunma ve havacılık sektöründen raylı sistemlere, makine sektöründen bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne kadar çok sayıda UR-GE projesini başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Asansör sektörü ve Mobilya sektörü UR-GE projesini de sektörden gelen yoğun talep üzerine başlattıklarını kaydeden Burkay, “Bursa, Türkiye’nin en önemli mobilya üretim merkezlerinden birisi konumundadır. BTSO olarak mobilya sektörünün gelişimine özel bir önem gösteriyoruz. Yeni dönemde Sektör Konseylerimiz arasında da yer alan Mobilya sektörümüzün yeni ihracat başarılarına imza atacağına inanıyoruz. Asansör sektöründe de BTSO olarak Türkiye’nin en fazla kapasiteli sınav ve belgelendirme merkezimiz olan MESYEB’te asansör bakım, onarım ve montajda ülkemizin en teknolojik tesisine sahibiz. Ur-Ge projemiz kapsamında yapılacak yurt dışı B2B görüşmeleri ve alım heyeti programları ile firmalarımızın belirlediği hedef pazarlarda rekabetçiliklerini artırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

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