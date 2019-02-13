BTSO Başkanı.ABD için San Francisco neyse, Türkiye için de Bursa odur

Cansel ORUÇ/BURSA,()-BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bakanlıklara bağlı il müdürlüklerinin temsilcileriyle ‘İstişare Toplantısı’ gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ABD ekonomisini ayakta tutan bölge San Francisco havzasıdır. Bölge ve şehirler ülkelerin büyümesine liderlik ediyor. Bursamız da ülkemizin büyüme hamlesine en fazla katkı sağlayan kentlerden biri olmaya devam edecektir” dedi.

Ülke ve kent ekonomisine ‘Ortak Akıl’ vizyonuyla önemli projeleri kazandıran BTSO, Bakanlıkları bağlı il müdürlüklerinin temsilcilerini ağırladı. BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen ‘İstişare Toplantısı’nda konuşan BTSO Başkanı Burkay, Bursa’nın tüm parametrelerde sergilediği başarılarla Türkiye’nin büyümesinde lokomotif rol üstlendiğini söyledi. 42 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından BTSO’nun üyelerine ihracat, katma değerli üretim ve nitelikli istihdam odaklı projeleriyle örnek olduğunu kaydeden İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisine güç katan çalışmalara 2019 yılında da devam edeceklerinin altını çizdi.

Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde Bursa ekonomisine önemli bir sorumluluk düştüğünü kaydeden Burkay, özellikle Bursa’nın merkezinde yer alan 1. Bölgenin Türkiye ekonomisinin tüm parametrelerinde büyümesine katkı sağlayan konuma sahip olduğunu kaydetti. Konuşmasında Almanya’nın Baden Württemberg ve ABD’nin San Francisco bölgelerini örnek gösteren Burkay, “Almanya ekonomisini ayakta tutan Baden Württemberg bölgesidir. Bu bölge 70’in üzerinde üniversite ve 30’dan fazla mükemmeliyet merkezine sahip. Diğer tarafta ABD ekonomisini ayakta tutan bölge de San Francisco havzasıdır. Silikon vadisi ve teknoloji firmaların merkezi olan bu bölge, sektör çeşitliliği, katma değerli üretim, Ar-Ge ve inovasyon potansiyeline sahip. Bölge ve şehirler ülkelerin büyümesine liderlik ediyor. Bursamız da ülkemizin büyüme hamlesine en fazla katkı sağlayan kentlerden biri olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

“SANAYİNİN EKONOMİYE KATKISI YÜZDE 46”

Bursa’nın üretim yeteneği ve insan kaynağı ile Türkiye’nin zenginlik bölgesi Marmara Havzası’nın merkezinde bulunduğunu ifade eden Burkay, “Mevcut mekansal planlamada Bursa’nın 11 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümü içinde sanayi alanlarımızın payı binde 8’le sınırlıdır. Buna karşın 217 milyar TL’ye ulaşan ekonomik hacmimizin yüzde 46’sını sanayimiz sağlıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde sanayi alanlarının payı toplam yüzölçümü içinde yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor. Bulunduğumuz bölgenin yüksek teknolojili üretime dönük bütünleşik ve yeni nesil teşviklerle yeniden planlanması, Bursa gibi lider şehirlerin ülkemizin kalkınma hedeflerindeki aktörlüğünü daha da pekiştirecektir.” şeklinde konuştu.

“İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK”

Bursa’nın her alanda büyümesi için eğitim unsurunun vazgeçilmez konulardan biri olduğunu dile getiren Başkan Burkay, “Odamız, eğitim alanında Türkiye’de en fazla katkı sunan kurumlarından birisidir. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un katılımıyla önemli bir protokole imza attık. Odamız şimdiye kadar 600 milyon liranın üzerinde eğitim yatırımına imza attı. Bu okullar ile ülkemizin ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ülkesini ve vatanını seven çalışkan bir nesil ile ülkemiz hedeflerine ulaşacaktır.” dedi. BTSO bünyesinde yer alan 23 sektörel konseyin kamu kurumları ve sektör arasındaki bağı kuvvetlendirdiğini kaydeden Burkay, “Konseylerimizin çalışmaları projelerimizin odak noktasını oluşturuyor. Bu platformlar projelerin etkisini de artırıyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerimize projelerimize verdiği katkıdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın konuşmasının ardından BTSO’nun yürüttüğü projeler hakkında bilgi verilen kamu kurumu yöneticileri ile istişare gerçekleştirildi.

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