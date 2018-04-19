BTSO Başkanı ve yeni üyelerinden Vali Baruş'a ziyaret

BOLU Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) yeni Yönetimi, Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan seçim sonrası göreve gelen yeni yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarete BTSO Meclis Başkanı Halit Ergül, Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Koca, Meclis Başkan Yardımcısı Kayhan Perçin, Meclis Katip Üyesi Abdullah Ayarcan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özkoparan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı Fidan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Atila Çelikpençe, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Alemdar, Cumhur Özçelik, İlkay Bayrak, Lebibe Özçağlar, Melih Yaman, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Haluk Yerlikaya ve Genel Sekreter İsmail Gören katıldı.

Ziyarette yeni seçilen Meclis Başkanı, TSO Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar dileyen Bolu Valisi Aydın Baruş, Ticaret ve Sanayi Odasının Bolu için çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade ederek “Bolu Ticaret ve Sanayi Odası İlimiz ekonomisi üzerinde büyük etki sahibi olan iş adamlarımızın oluşturmuş olduğu bir sivil toplum örgütüdür. İlimiz ekonomisinin nabzını odanızın çalışmalarından takip edebiliyoruz. Önceki dönemden beri de Oda Başkanı Sayın Türker Ateş’le yakın temastayız. İlimizin istihdam durumu konusunda Türker Bey ile birlikte yararlı çalışmalar yaptık" dedi.

Bolu TSO Başkanı Türker Ateş ise, "Bizim hedefimiz, Bolu’yu kalkındırmak. Biz de iş dünyasının temsilcileriyiz. Çeşitli meslek gruplarından bir aranjman oluşturduk. Umarım başarılı işlere imza atarız” dedi.