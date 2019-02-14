BTSO Başkanı: Bursa, ülke ekonomisinin yeni başarı hikayelerinde yine baş aktör olacak

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin büyüyen şehri Bursa’nın, ülke ekonomisinin yeni başarı hikayelerinde baş aktör olmayı sürdüreceğini belirterek, “Bursamız sahip olduğu potansiyeli doğru hamlelerle harekete geçirdiğini tüm ekonomik parametrelerde gözler önüne seriyor. Katma değerli üretim ve ihracatla yeni bir kalkınma hamlesi başlatan Türkiye, hedeflerine Bursa gibi üretim ve ihracat merkezi şehirlerin katkılarıyla ulaşacak” dedi.

BTSO Başkanı Burkay, Türkiye’nin ileri teknoloji ihracatının yüzde 60’ını, orta-ileri teknolojilerdeki ihracatının ise yüzde 80’ini 1. Bölge şehirlerinin gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Bursa’yı çok daha güçlü bir geleceğe taşıyacak stratejileri hızla hayata geçirdiklerini ifade eden Burkay, “Marmara Havzası’nı ABD’deki San Francisco ve Almanya’daki Baden-Württemberg bölgesi gibi, Türkiyemizin hedeflerine çok daha yüksek katkı sağlayacak bir zenginlik merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte kentin ortak aklı doğrultusunda 40’ı aşkın makro projeyle kent ekonomisinde yeni bir atılım gerçekleştirdik. Bursa, özellikle büyük zorluk ve engellerle karşılaştığımız son 6 yılda Odamızın liderliğinde yürütülen projelerin de katkısıyla üstün bir performans sergilerken, ülkemizin moral ve motivasyon kaynağı olmayı başardı. Bursamızın Gayri Safi Milli Hasıla içerisindeki payı yüzde 3,9 seviyesinden yüzde 4,3’e kadar yükseldi” diye konuştu.

“BURSA’NIN PERFORMANSI TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE”

“2013 yılından bu yana Bursa’nın merkezi bütçeye katkısı yüzde 100’ün üzerinde arttı.” diyen Burkay, Bursa’nın kişi başına düşen gelirde de ülke ortalamasını yükselten şehirler arasında yer aldığını söyledi. Bursa’nın Türkiye’nin 2023 yılı hedefi olan 4 dolarlık kilogram başı ortalama ihracat hedefini bugünden yakaladığını belirterek, “Bursa’da Ar-Ge ve tasarım odaklı yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Kentimizde Ar-Ge merkezi bulunan firma sayımızı 112’ye, tasarım merkezi bulunan firma sayısını ise 25’e taşıdık” ifadelerini kullandı.

“TEKNOSAB İLE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİM PAYI KATLANACAK”

Sanayide Bursa’nın kent ve ülke ekonomisine katkısının her geçen yıl daha da arttığına dikkati çeken Burkay, şöyle konuştu: “Toplamda 11 bin kilometrekarelik yüzölçümünün binde 8’ini oluşturan mevcut sanayi alanlarımızın kent ekonomisine katkısı yüzde 46’ya ulaştı. Diğer taraftan orta yüksek teknoloji yoğunluğunda Türkiye ortalaması yüzde 26 seviyesindeyken, Bursa bu rakamı 2’ye katlamayı başardı. Ancak kent olarak yüzde 2 seviyesindeki yüksek teknolojili üretimin payını daha da yukarıya çıkarma gibi stratejik bir hedefimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tanımıyla ülkemizde mega endüstri bölgeleri atılımının öncü projeleri arasında yer alan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgemiz (TEKNOSAB) gibi dev bir proje sayesinde bu oranı da 4’e katlamayı hedefliyoruz.”

“ÖLÇEK EKONOMİSİNE GEÇİŞİ HIZLANDIRACAK”

Altyapı çalışmalarının hızla sürdüğü TEKNOSAB’da yüksek teknoloji kapsamına giren ve yatırım koşullarını karşılayan 114 firmanın bölgenin ilk yatırımcıları olduğunu belirten Burkay, “İleri teknoloji üretimini artırmak ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak isteyen Türkiye’nin ölçek ekonomisine geçmesi de kaçınılmazdır. Bu amaçla TEKNOSAB’ın planlama aşamasında minimum parsel alanını müteşebbis heyetimizin kararı ile 15 bin metrekare ile sınırladık. Bursa’daki organize sanayi bölgelerimizin tamamında 15 bin metrekare ve üzeri parsel sayısı 140 iken, sadece TEKNOSAB’da 15 bin metrekare ve üzeri parsel sayımız 170 adet. Ölçek ekonomisine geçişte atılmış çok önemli bir adım olan TEKNOSAB, bu anlamda diğer bölgelerimiz için de örnek teşkil edecektir” açıklamalarında bulundu.

KOBİ OSB, MODEL FABRİKA VE GUHEM…

Başkan Burkay, kent içinde dağınık olarak bulunan KOBİ niteliğindeki firmaların büyümesine öncülük etmek üzere KOBİ OSB projesini hayata geçireceklerini söyledi. İbrahim Burkay, şehrin farklı lokasyonlarında kurulacak yeni nesil organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin ölçek ekonomisine geçişle birlikte firmaların verimliliğini artıracağını ve kentsel dönüşüm süreçlerine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Hükümetin 100 günlük eylem planı içinde yer alan Model Fabrika ve Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi’nin Türkiye’nin ileri teknolojili dönüşüm hedeflerine büyük katkı sağlayacağını da kaydeden Burkay, üretimin merkezi Bursa’nın nitelikli istihdam ve ihracatta da iddialı bir konumda bulunduğunu vurguladı. İbrahim Burkay, BTSO tarafından Bursa’ya kazandırılan MESYEB ile bugüne kadar 35 bini aşkın çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdiklerini belirtti.

“YENİ KALKINMA HAMLESİNİN LOKOMOTİF GÜCÜ BURSA OLACAK”

Küresel Fuar Acentesi, UR-GE ve kümelenme ile Ticari Safari gibi projelerin de katkısıyla 2018 yılını bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamı olan 14,9 milyar dolarla tamamladıklarını ifade eden Burkay, “Üretimin merkezi olan Bursa’da uluslararası nitelikteki fuarlarımız da kentin ihracatına güç katmaya devam ediyor. Yeni dönemde Bursamızın vizyonuna yakışan fuar merkezimizle dünyanın dört bir yanından gelen üreticilerimizi iş dünyamızla ve kentimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye örnek gösterilen projelerin merkezi olan Bursa, sahip olduğu potansiyeli doğru hamlelerle harekete geçirdiğinde neleri başarabildiğini gösterdi. Ekonomide katma değerli üretim ve ihracatla yeni bir kalkınma hamlesi başlatan Türkiye, hedeflerine Bursa gibi üretim ve ihracat merkezi şehirlerin katkılarıyla ulaşacak” ifadelerini kullandı.

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