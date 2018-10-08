BTSO Başkanı Burkay,Odamızın disiplin kurulu göreve hazır

BURSA,()-BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Bazı firmalarımız için konkordato ilan edileceği yönündeki dedikodular, sadece adı geçen firmaya değil, ülke ekonomimize ve milletimize de zarar veriyor. Hassasiyetle geçmemiz gereken bir dönemde asılsız iddiaları ortaya atanlara karşı Odamızın disiplin kurulu göreve hazır” dedi.

Türkiye’nin ekonomik saldırılarla mücadele ettiği bir dönemde kriz söylentilerinin ülkeye en büyük zararı verdiğini belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin son aylarda döviz merkezli ekonomik saldırılarla birlikte özel algı operasyonları yürüten kriz çığırtkanlıklarıyla da mücadele ettiğini söyledi. Ekonomi yönetiminin finans ve bankacılık sektörleriyle birlikte reel kesimi de kapsayan düzenlemeleri hayata geçirdiğini hatırlatan İbrahim Burkay, bununla birlikte iş dünyası ile istişare edilerek hazırlanan Yeni Ekonomi Programı’ndan da umutlu olduklarını söyledi. Türkiye’nin yeni kalkınma hamlesini katma değerli üretim ve ihracatla yakalayacağına olan inançlarını ‘İnadına üretim, inadına ihracat’ söylemleriyle desteklediklerini kaydeden Başkan Burkay, böylesine hassas bir dönemde ortaya çıkan kriz çığırtkanlarının Türkiye’ye en büyük zararı verdiğini ifade etti.

“BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ”

İbrahim Burkay, “Özellikle karlılıklarını koruyan ya da yatırım potansiyeli bulunan firmalarımız için ortaya atılan konkordato iddiaları, firmalarımızın güven ve itibarlarıyla birlikte ülke ekonomimize ve milletimizin geleceğine de zarar veriyor. Kent ve ülke ekonomisini ayakta tutan firmalarımıza karşı üretilen dedikodu ve karalama kampanyalarına karşı iş dünyası temsilcileri olarak kendi ekosistemimizde harekete geçmeliyiz. Bu konuda Odamızın disiplin kurulu göreve hazır. Mağdur olan tüm üyelerimiz, taleplerini Genel Sekreterliğimize bildirebilir” diye konuştu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Kamu – özel sektör omuz omuza verip inancımızı diri tutarak, daha önceki kriz dönemlerinde olduğu gibi bu darboğazdan da ülkemizi güçlendirerek çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

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