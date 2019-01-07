BTM’de ‘bilim’ dolu sömestr

Tahsin AYDIN/BURSA,() - BURSA Bilim ve Teknoloji Merkezi, bilime meraklı çocuklar için uygulamalı atölye programları ile onlarca farklı etkinliğin yer aldığı keyifli bir sömestr programı hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle kentte kazandırdığı Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde (Bursa BTM) sömestr kampları başlıyor. Ailelerin ve çocukların vazgeçilmez adresi haline gelen Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, yarıyıl tatilinde uygulamalı atölye programları ile onlarca farklı etkinliğin yer aldığı bilimle dolu sömestr kampları hazırladı. Bursa BTM’nin çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırladığı bilimsel kamplar, birçok farklı ilgi alanına hitap ediyor. Yarıyıl tatili süresince her gün farklı bir konuda bilimsel atölye çalışması gerçekleştirecek olan katılımcılar, bilimin eğlenceli haliyle tanışacak, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalayacak.

ONLARCA FARKLI ETKİNLİK

19 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasındaki yarı tatilini kapsayan sömestr kamplarında “Elektro İcatlar”, “Doğadaki Bilim”, “Martı Model Uçak Atölyesi”, “Artırılmış Gerçeklik Atölyesi”, “Yeşil Enerji Atölyesi”, “Uzay Kampı”, “Hamarat Robot Tasarımı” ve “Doğa’daki Bilim” gibi birçok bilimsel etkinlik bulunuyor. Yarıyıl tatili süresince her gün farklı bir konuda bilimsel atölye çalışması gerçekleştirecek olan sömestr kampları için ön kayıtlar da başladı. Kontenjanla sınırlı ve belirli yaş grupları için gerçekleştirilen Bursa BTM’nin sömestr kamplarına katılmak isteyen bilim meraklıları, 19 Ocak’ta başlayacak kamp programı için www.bursabilimmerkezi.orgadreslerinden detaylı bilgi alabilirler.

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