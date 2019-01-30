BTB'den 2018'de 3.7 milyar TL işlem hacmi ile yeni rekor

Muammer İRTEM/BURSA,() - BURSA Ticaret Borsası’nın (BTB) 2018 yılı işlem hacminde yeni bir rekor geldi ve yıllık işlem hacmi 3 milyar 769 milyon TL ile bugüne kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

2018 yılı işlem hacmi hakkında açıklama yapan BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Geçtiğimiz yıl yaşanılan tüm zorluklara rağmen üyelerimiz Bursa ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiler ve Borsamızın işlem hacmi 3 milyar 769 milyon 290 bin TL’ye yükselerek bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında artış gösterdi. Bu başarı sadece Bursa Ticaret Borsası`nın başarısı değil, aynı zamanda tüm üyelerimizin de başarısıdır. 2019 yılında da yine birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza kurumumuz ve aynı zamanda şehrimiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı’nın verdiği bilgiye göre; 2018 yılında Bursa Ticaret Borsası’nda en çok işlem gören ürünler arasında 1 milyar 308 milyon lira ile zeytin ilk sırada yer aldı. 262 milyon liralık işlem hacmi ile mısır ikinci, 258 milyon liralık işlem hacmiyle yaş sebze ve meyve ürünleri üçüncü ve 225 milyon liralık işlem hacmiyle et dördüncü ve 225 milyon liralık işlem hacmiyle canlı hayvan beşinci sırada yer aldı.

2019’un 2018 yılından daha da iyi olacağına inandıklarını belirten Matlı, “2018 yılı sonu itibariyle üye sayımız bin 100’e yaklaştı. Bursa Ticaret Borsası olarak bizler üyelerimizin sorunlarına sonuç odaklı yaklaşarak, onlara çözüm olacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz” diye konuştu.

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