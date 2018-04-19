Branşman hattı patladı, sokaklar sular altında kaldı

MANİSA Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki ana içme suyu hattı onarım çalışmalarında, kepçenin branşman hattını patlatması sonucu Şubaşı Mahallesi'ndeki bazı sokaklar sular altında kaldı.

Bugün saat 10.00 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu üzerindeki Halil Kale Fen Lisesi önünde MASKİ tarafından ana içme suyu hattında onarım çalışmalarına başlandı. Kepçeyle yapılan çalışma sırasında, içme suyu branşman hatlarlarından biri patladı. Oluk oluk akan içme suları, Subaşı Mahallesi'nin bazı sokaklarını göle çevirdi. İzmir- Ankara Karayolu, bir süre tek taraflı ulaşıma kapatıldı. MASKİ görevlilerinin müdahalesiyle boşa akan su kesilirken, halen bazı sokaklardaki evlerde suyun akmadığı öğrenildi.

Doğan ÇİZMECİ- Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), ()

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