Bozyazı’da orta refüje muz, fıstık ve gölevez

Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin), () – MERSİN’in Bozyazı ilçesinde belediye çalışanları ve başkan yardımcıları ile Antalya-Mersin Karayolu orta refüjüne ilçenin ana tarım ürünleri olan muz, yer fıstığı ve gölevez ekti.

Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılgan ve Zabıta Amiri İsmail Oktan’ın bulunduğu ekip, orta refüjün, Sini Çayı üzerinde bulunan köprünün doğusundaki geniş kısım başta olmak üzere 4 yol ve çevresinde ekim yaptı. Ekimler, çevredekiler tarafından da büyük ilgi ve beğeni topladı.

Meraklıları bilgilendiren Başkan Yardımcısı Atılgan, gölevezin vücuttaki kanserojen hücrelerin öldürülerek bağırsaklar aracılığıyla dışarı atıldığını ve böylece doğal olarak kanseri tedavi ettiğini vurguladı.

Ekimlerin tamamlanması ile orta refüjde boy gösteren muz fideleri gölevez ve fıstıklar Antalya-Mersin Karayolu üzerinde nostaljik ve doğal bir görünüm kazandıracak.

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