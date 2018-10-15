Bozüyük'te spor alanlarına çirkin saldırı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, değişik bölgelerdeki spor alanları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından yaptırılarak spor severlerin hizmetine sunulan Tekke Mahalle'de hizmet veren sentetik çim yüzeyli futbol sahasının elektrik panosu ve Yeşilkent Mahallesi'nde hizmet veren tenis kortunun da filelerine kırılarak zarar verildiği tespit edildi. Yapılanların çok üzücü olduğunu belirten Bozüyük Belediyesi yetkilileri "Spor alanlarımıza yapılan çirkin saldırılar bizleri çok üzüyor. Biz Bozüyük Belediyesi olarak güzel hizmetler yapma çabasındayız. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve spor sever vatandaşlarımızın spor alanlarını tahrip etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu spor alanları milletimizin parasıyla yapılıyor. Dolayısıyla zarar verilen her alan yine milletimize yansıyor. Tüm duyarlı vatandaşlarımızın spor alanlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Bu spor alanları hepimizin ortak kullandığı alanlardır. En kısa sürede tahrip edilen alanları yeniden onarıp halkımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

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