Bozüyük'te otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

BİLECİK'in Bozüyük İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeni Sanayi Sitesi Laz Ahmet Caddesi üzerinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Mehmet K. yönetimindeki 11 AE 326 plakalı minibüs ile Metin A.'nın kullandığı 11 DJ 565 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisi ile yoldan çıkan minibüsün sürücüsü Mehmet K. yaralandı. 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi kaldırılarak, tedavi altına alındı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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