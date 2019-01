Boztaş'tan fuar ve kongre merkezi çağrısı

MANAVGAT, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, "Manavgat'a fuar ve kongre merkezi acil şekilde yapılmalıdır" dedi.

"Ne varsa Manavgat'ta var" sloganıyla Manavgat'ın iş dünyasını buluşturan ikili iş görüşmelerinin bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek. Fuar, MATSO, Manavgat Belediyesi, Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB), Kızılağaç Turizm Yatırımcıları Derneği (KITUYAD), Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD), Titreyengöl- Sorgun Turizm Yatırımcıları Birliği (TİSOYAB), Çolaklı Turizmini Geliştirme ve Tanıtma Derneği (ÇODER), Evrenseki Turizm İşletmeciler Birliği'nin (ESDER) işbirliğiyle 10, 11, 12 Ocak tarihlerinde Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

'5'İNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, 10 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da resmi açılışı gerçekleşecek etkinlikle ilgili basın toplantısı düzenledi. Asıl amaçlarının toplu alım yapan firmaların satın almalarının Manavgat'tan gerçekleştirmesine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Boztaş, 3 gün serecek fuarın fikrinin ilk olarak komite başkanları toplantısında 5 yıl önce ortaya atıldığını kaydetti. Boztaş, "17 meslek komitemiz var. Komite başkanı arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda toplu alım yapan firmaların Manavgatlı firmalardan satın almalarını gerçekleştirmeleri konusu ortaya atıldı. Toplu alım yapan firmaların Manavgatlı ve MATSO üyesi firmalardan toplu alımlarını gerçekleştirmeleri için bir etkinlik gerçekleştirmek amacıyla başlamıştık. Her yıl daha gelişti. Bu yıl 5'incisini gerçekleştireceğiz" dedi.

Başkan Boztaş, fuara Manavgat Aşçılar Derneği (MAD), Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitim Derneği (OSMED), Otel Temizlik Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (OTED) ve Antalya Aşçılar ve Pastacılar Derneği'nin (APADER) stant açarak destek verdiğini açıkladı.

65 FİRMA KATILIYOR

Fuarın her yıl daha da kurumsal hale geldiğini ve katılımcılara katkılar sağladığını kaydeden Başkan Boztaş, fuarda bu yıl 65 firmanın stant açacağını vurguladı. Manavgat'ta bir fuar ve kongre merkezine ihtiyaç duyulduğunu da aktaran Başkan Boztaş, Manavgat'ın fuarcılık anlamında potansiyelinin olduğunu ancak fuar ve kongre merkezinin olmadığını söyledi. 5 yıldır yaptıkları fuarlarda katılımcılarla yaptıkları anketlerde yoğun şekilde yer-alan darlığından şikayet geldiğini, fuar ve kongre merkezi yapılması konusunda talep olduğunu anlatan Boztaş, şöyle dedi:

"Fuarın son günü anketler yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm anketlerde yerin darlığından şikayet ediliyor. 65 firmaya 5.2 metrekare yer verebiliyoruz. Tüm katılımcıların 40, 50, 60 metrekare civarında yer talebi var ama veremiyoruz. Fuar için 5 bin metrekare kapalı alan ihtiyacımız var. Dolayısıyla bölgede böyle kapalı bir alan da yok. Fuarlarımızı ulaşımı, alt yapısı, yerin tertip düzeni açısından Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi fuayene alanında yapıyoruz. 5 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ve fuar gösteriyor ki artık Manavgat'ta fuar ve kongre merkezine ihtiyacımızı var. Bunu güçlü şekilde biz her toplantımızda dile getiriyoruz. Dile getirmeye devam edeceğiz. Kentimizde fuar ve kongre merkezinin yapılması turizmin 12 aya yayılması ve fuar ve kongre turizminin oluşmasına katkı sağlayacaktır. İş insanları olarak fuar ve kongre merkezine ihtiyacımız var. Bunun yapılmasını talep ediyoruz."

'FUAR VE KONGRE MERKEZİ ACİL ŞEKİLDE YAPILMALIDIR'

"Manavgat'ta iş var" sloganıyla istihdam fuarı yaptıklarını da hatırlatan Boztaş, şöyle devam etti:

"Manavgat Kaymakamlığı, MATSO, Manavgat Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İŞKUR, SGK ve İNKAY işbirliğinde gerçekleştiriyoruz. MATSO olarak 2 fuar gerçekleştiriyoruz. Minimum 5 bin metrekare bir alanımız olsa 5 fuar organize edebilecek noktadayız. Bu fuarda yer darlığından dolayı müracaat eden birçok firmaya stant yeri veremedik. Yer veremediğimiz sektörler için fuar organize edebiliriz. Üyelerimizden bunun talebini alıyoruz. Artık üyelerimiz kendilerini geliştiriyor, dünyaya açılıyor. Üyelerimiz ülke geneli ve dünyaya mal satma noktasına geldi. Her dönem kendilerini ifade edebilecekleri yeni ürünler ortaya çıkarıyorlar. Dolayısıyla üyelerimizin kendilerini tanıtabileceği, anlatabileceği 'Biz de varız' diyebilecekleri bir alana ihtiyacımız var. Biz yılda 5 fuarı organize edebiliriz. ANFAŞ'ta bile yılda 13- 14 fuar gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla biz başka organizasyonlarla da birleştirerek 13- 14 fuarı organize edebiliriz. Spor müsabakaları, kongreler ve toplantılar için de değişik ebatlarda bir salon oluşturulabilir. Böyle bir ihtiyaç vardır. Manavgat'a fuar ve kongre merkezi acil bir şekilde yapılmalıdır. Seçimin yaklaştığı şu günlerde siyasilere çağrı yapmak istiyorum. Hem kongrelerin yapılması, turizmin çeşitlenerek 12 aya yayılması açısından hem de iş insanlarının kendilerini ifade edebilecekleri alana ihtiyaç var. Bu ihtiyacımızın karşılanması için siyasilerin programlarına almalarını talep ediyoruz."

Başkan Boztaş, fuara Manavgat halkını da davet etti.

FOTOĞRAFLI