Boztaş: Ekonomiye odaklanmamız gerekiyor

MANAVGAT, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, "Artık seçimler geride kaldı ülke olarak bundan sonra ekonomiye odaklanmamız gerekiyor" dedi.

MATSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. MATSO Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, oda olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve ekonomik gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

24 Haziran'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin geride kaldığını belirten Başkan Boztaş, "Millet olarak yüksek bir katılımla gerçekleştirdiğimiz seçimi geride bıraktık. Seçim sonuçlarının ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni kurulacak olan hükümete başarılar diliyoruz. Artık seçimler geride kaldı ülke olarak bundan sonra ekonomiye odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Manavgat'ta ekonominin çeşitlenerek güçlenmesi için Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulması gerektiğini kaydeden Başkan Boztaş, "OSB'nin kurulması konusunda yer sıkıntısı yaşıyoruz. Bundan önce belirlemiş olduğumuz Hacıobası Mahalle'mizde hazine maliyesiyle orman arasındaki mülkiyet davası devam ediyor. İlçe olarak hazineye ait arazi konusunda yer sıkıntısı yaşıyoruz. İlçe olarak başka yer olmadığı için buranın üzerinde duruyoruz. Tek çözümümüz orman vasfını ve niteliğini yitirmiş orman arazilerinin hazine devridir. Bunun için yasa değişikliği gerekiyor" diye konuştu.

MATSO olarak Manavgat'a bir üniversite kurulması talepleri olduğunu aktaran Ahmet Boztaş, şöyle dedi:

"2 fakültemiz ve 1 meslek okulumuz şu anda aktif olarak öğrencilerine eğitim ve öğretimi gerçekleştiriyor. Manavgat olarak 2 fakültemiz ve meslek yüksekokulumuzla, şehrin tanınırlığı ve nüfusumuzla, öğrenci yurtlarımızla, sosyal donatılarımızla diğer potansiyellerini bir araya getirdiğimiz zaman alt yapımız tamam. Manavgat olarak yeni kurulacak olan hükümetten Manavgat'a üniversitenin kurularak rektörümüzün atanmasını talep ediyoruz. MATSO üyelerinin de ucuz krediye ulaşması için nefes kredisinin kurumsal hale getirilerek esnaf kefalet kredi kooperatifi gibi bir hale büründürülmesi ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanun'unda değişiklik yapılarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı odaların üyelerinin de Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatiflerine üye olmasının yolunun açılması gerekmektedir."

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