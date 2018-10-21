Bozoğlu'dan ilk kişisel sergi

SANATÇI Zeynep Bozoğlu, seramik, resim, cam baskı ve enstalasyon gibi değişik dallardan 25 eserinden oluşan ilk kişisel sergisini Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da açtı.

Yıllar önce ailesiyle Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç edip, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü'nden ve Temel Tasarım Bölümü'nden mezun olan Zeynep Bozoğlu, ilk kişisel sergisini Akyaka'da açtı. Yüksek lisans tezinde modern fiziğin kavramları ile sanat arasındaki ilişkileri inceleyen sanatçının seramik, resim, cam baskı ve enstalasyon gibi değişik dallardan 25 eseri sergide yer aldı. Sanatçının 'Araf' adını verdiği serginin, 28 Ekim tarihine kadar Akyaka'daki Nail Çakırhan ve Halet Çambel Sergi Salonu'nda ziyaret edilebileceği belirtildi.

MUĞLA, ()

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