'Bozkırın Tezenesi' türküleriyle anıldı

KAYSERİ, () - TÜRK halk ozanı Neşet Ertaş, Kayseri'de kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Neşet Ertaş Türküleri' konseri ile anıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Bozkırın Tezenesi' olarak adlandırılan halk ozanı Neşet Ertaş'ın anısına kültür-sanat etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler kapsamında Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde konser gerçekleştirildi. Neşet Ertaş türkülerinden oluşan konser büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri büyük beğeni topladı. Şef Namık Kemal Bilgin yönetiminde gerçekleşen konserde koro ve solo olarak Neşet Ertaş’ın birbirinden güzel türküleri seslendirildi.

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