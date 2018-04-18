Bozdoğan'da 50 bin fide dağıtıldı

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, 'Yerel Tohum Projesi' kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 50 bin biber, domates ve patlıcan fidesi dağıtıldı.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla 4 yıl önce başlatılan 'Yerel Tohum Projesi' kapsamında Efeler, Söke, Nazilli ve Sultanhisar'ın ardından Bozdoğan ilçesinde fide dağıtımı yapıldı. Çarşı Meydanı'nda tüp poşetler içerisindeki biber, domates ve patlıcan fidelerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Uzun kuyruklar oluşurken, 50 bin fide kısa sürede tükendi.

Fide dağıtımına CHP'li Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Abdurrahman Arslan, CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer de katıldı.

Bahattin ALBAYRAK / BOZDOĞAN (Aydın), ()

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