Bozdağ'dan seçim teşekkürü

Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık Belediye İlçe Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, Pazarcık halkına seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye destek verdikleri için teşekkür etti.

Sağduyu ve sorumluluk bilincinde bir seçimi daha geride bıraktıklarını belirten Pazarcık Belediye başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, 'İrade, erdem ve cesaret' çatısı altında Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde sandığa giderek oy kullanan ve iradesini yansıtan seçmenler başta olmak üzere AK Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün'e, İlçe Kadın Kolları Başkanı Saime Arık'a, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Karabudak'a ve yönetime seçim süreci boyunca yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Bozdağ, şunları söyledi.

"Pazarcık her zaman olduğu gibi bu önemli seçimde de üzerine düşeni yaptı. AK Partimize ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini, güvenini, inancını bir kez daha gösterdi. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekili Seçimlerinde halkımız tercihini liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanarak 'Devam' mesajını vermiştir. Seçim süreci boyunca teşkilatımızla birlikte yaptığımız ziyaretlerde bu mesajı vatandaşlarımız bizlere hissettirmişti. Ülkemizin kritik süreçlerden geçtiği bu dönemde hemşerilerimiz bizlerin yüzünü kara çıkarmadılar. Türkiye kazandı. Sandığa iradesini yansıtan ve istikrardan yana oy kullanan tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu sonucun başta ülkemize, Kahramanmaraş'ımıza ve Pazarcık'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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