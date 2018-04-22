Bozdağ'dan 23 Nisan mesajı

Mustafa KILIÇLI/ PAZARCIK (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Tüm çocukların bayramını kutlayan Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, mesajında şöyle dedi:

"Türk Milleti'nin kendi temsilcilerini bir araya toplayarak oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milletinin azim ve kararını ortaya koymuş, bağımsızlığa doğru gidilen yolda tüm düşünceler TBMM çatısı altında ele alınarak hayata geçirilmiştir. 23 Nisan 1920 tarihi bu açıdan bakıldığında, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Milli egemenliğin ilan edildiği bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildi. Gözlerindeki pırıltıda ülkemizin aydınlık geleceğini gördüğümüz çocuklarımız, küçücük bedenlerinde atan kocaman yürekleriyle bizleri geleceğe taşıyorlar. Ülkemizin huzuru, refahı ve gelişmesi için yarınları kucaklamaya hazırlanan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en önemli gayemizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocukların kendilerini geliştirmeleri, araştıran ve sorgulayabilen donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak biz yöneticilerin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Bu sebep ile çocuklarımıza sahip çıkacak onların yarına daha umutlu ulaşması için gayret edeceğiz. Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek 'Bayram' olan bu günde; kalplerindeki masumiyeti gözlerindeki ışıkla bugünümüzü ve yarınımızı aydınlatan çocuklarımızın sağlıklı bir aile ve toplum yapısı içinde büyümelerini temenni ediyor. Milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

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