Bozcaada, EMITT fuarında tanıtıldı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi'nin önemli yapı, plaj, koy ve sokakları, EMITT Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtıldı.

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen EMITT Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Bozcaada Kaymakamlığı öncülüğünde, adanın önemli yapı, plaj, koy ve sokakları tanıtıldı. Bozcaada standını gezen ziyaretçilere, adanın yerel tatları ile şarapları ikram edildi. Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, standı gezen ziyaretçilerle ilgilendi. Çanakkale Vali Yardımcıları Turan Yılmaz, Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz'da standı gezdi.

Bozcaada standında, ziyaretçilerin yanı sıra turizm temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştiren Kaymakam İbrahim Gültekin, "Bu tür organizasyonlar Bozcaada’yı dünyanın her ülkesine tanıtmak için son derece önemli. Kaymakamlık olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek vereceğimizi önemle belirtirim. Fuar hazırlık sürecinde ve fuarda bize destek olan Bozcaadalılara ve bizi ziyaret eden değerli yerli ve yabancı misafirlerimize teşekkür ederiz" dedi.

Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale), ()

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