Bozbey’in ilk seçim ziyareti Vali Canbolat’a 

Serkan AKKUŞ/BURSA,() - BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları kapsamında ilk resmi ziyaretini Bursa Valisi Yakup Canbolat’a yaptı. Bozbey, “En önemli isteğimiz güvenli bir seçim olması” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve CHP Eski İl Başkanı Şadi Özdemir ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında ilk ziyaretini Vali Canbolat’a gerçekleştiren Bozbey, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi temennisinde bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Hem bizim hem de toplumumuzun en önemli isteği, güvenli bir seçim olması. Bu konuda devletimiz ve sizler, gerekeni yapıyorsunuz. Sizlerin nezdinde bütün ilgili birimlere şimdiden teşekkür ediyoruz. Güzel bir seçim olacak. Bursa kazansın” şeklinde konuştu.

"GÜZEL İŞLERİ BİRLİKTE YAPTIK"

Nilüfer’de edindiği 20 yıllık tecrübelerini, Bursa’ya aktaracaklarını belirten Bozbey, “Bursalılar eğer bizi tercih ederse ki buna inanıyoruz, sizlerle birlikte çalışma imkânımız olur. Nilüfer’de bugüne kadar devletin her kademesiyle iyi ve sağlıklı bir iletişim kurarak, güzel işleri birlikte yaptık. İnşallah 31 Mart’tan sonra da, sizlerle birlikte bu kentte en güzel hizmetleri, insanlarımızın mutlu ve huzurlu yaşayacağı ortamları hazırlarız” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “İnsanlar, iradelerini özgürce sandığa yansıtır ve inşallah Türkiye’de demokrasi kazanır” dedi.

VALİ CANBOLAT: HOŞGÖRÜ İÇİNDE GEÇEN BİR SEÇİM DİLİYORUZ

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e hayırlı olsun dileklerini ileten Bursa Valisi Yakup Canbolat da, “Sizleri tebrik ediyoruz. Partilerimizin adaylarının ziyaretlere bizden başlaması bizi memnun eder” dedi.

Bursa Valiliği olarak seçim sürecinin sağlıklı, selametli, güvenli ve huzurlu geçmesi konusunda her türlü tedbiri alma noktasında gayret sarf ettiklerini belirten Vali Canbolat, “Vatandaşlarımızın hür ve demokratik ortamda oy kullanabilmeleri için güvenliği sağlamak da bizim işimiz. Demokratik, hür iradenin yansıdığı, hoşgörü içinde bütün partililerimizin ve insanların birbirine saygıyla bakarak yürüttüğü bir seçim dönemi diliyoruz” şeklinde konuştu.

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