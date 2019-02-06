Bozbey’e Mudanya ziyaretinde yoğun ilgi

MUDANYA’nın Esence ve Çayönü Mahallelerini ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Bozbey, ziyarette yaptığı konuşmada Bursa’yı Güney Marmara’nın lider kenti yapmak istediklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mudanya’nın merkezinde yaptığı ziyaretlerin ardından kırsal mahallelerde de vatandaşlarla biraraya geldi. İlk olarak Trilye’de

esnaf ziyaretinde bulunan Bozbey, ardından Esence Mahallesi ve Çayönü Mahallesi’ni gezdi. Bozbey’e, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın ve İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Özbay eşlik etti.

‘BURSA’NIN MALINI BURSALILAR KULLANACAK’

Mahallelerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Mustafa Bozbey, büyüt bir heyecanla yeni bir yola çıktıklarını belirterek , “Bursa’ya hep yeşil beyaz baktık. Bursa’nın merkezinde yeşili kaybettik o doğru. Onu da tekrar kazanacağız. Uludağ’ı maalesef istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Bursalı da kullanamıyor. Önce Bursalılar dağına sahip çıkacak, dağını kullanacak. Dağın suyunu da Bursalılar en ucuza içecek. Yine kentimizde ovanın suyunu da halkımız temiz ve ucuza içecek. Bursa’da en pahalı suyu içiyoruz. 31 Mart’tan itibaren bu sorunlara birlikte çözüm bulacağız. Beyazımız var, yeşilimiz var, maviyi hiç kimse hatırlayamadı bu güne kadar. Kaç yıldır büyükşehir var. Esence’nin, Eşkel’in sahillerine gelip bir şey yapabildiler mi bu güne kadar? 125 kilometre sahile sahibiz. Maviyi unutmuş bir kent, çok önemli değerini unutmuş bir kenttir. Turizm, sosyal alanlar, spor, kültürel alanlar buralarda olduğu zaman, burada her şey değişir. Elbette, halkın sahip çıkması ve halkın öncelikli yararlanması kaydıyla bunlar olmalı. Bunları birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Bursa’nın ve Bursalılar’ın adayı olarak Bursa’yı Güney Marmara’nın lider ve öncü kenti yapmak hedefinde olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Ekonomi, tarım, turizm, sosyal, spor ve sanat yönünden değerlerin hepsi bizde var. Bunları en iyi şekilde ortaya koymak, bu değerleri ortaya çıkarıp Güney Marmara’nın lider kenti Bursa yapmak istiyoruz. Bunu yapacak bilgi birikimimiz var. Onun için sizlerden destek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Mahallelilerin alkışlarla destek verdiği Bozbey, vatandaşlarla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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