Bozbey’den Kestelli askerlere: Hayırlı tezkereler

Tahsin AYDIN/BURSA,() - BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Kestel ve Köyleri Kültür Yaşatma Derneği (KES-DER) tarafından düzenlenen asker uğurlama törenine katıldı. Bozbey, Mehmetçiklerin heyecanına ortak olarak, hayırlı tezkereler diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Kestel ve Köyleri Kültür Yaşatma Derneği’nin (KES-DER) düzenlediği asker uğurlama törenine katıldı. Kestel Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ile CHP'nin Kestel Belediye Başkan Adayı Yıldıray Atlı da katıldı. Hüzün ve gururun bir arada yaşandığı etkinlikte Bozbey, Mehmetçiklere ‘Hayırlı tezkereler’ diledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, asker ocağına giden gençlere Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim armağan etti.

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