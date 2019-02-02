Bozbey, Soğanlı'da vatandaşlarla buluştu

Semih ŞAHİN/BURSA,() - BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Soğanlı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Çelebi Mehmet Bulvarı’nda bulunan esnafı ziyaret eden Bozbey, Soğanlı Pazar Alanı’nda da tezgahları tek tek gezerek esnafa ‘hayırlı işler’ dileklerinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Soğanlı Mahallesi’nde esnaf ve pazar alanını ziyaret etti. İlk olarak Çelebi Mehmet Bulvarı’nda bulunan işletmeleri ziyaret eden Mustafa Bozbey, Soğanlı esnafıyla sohbet etti. Daha sonra Soğanlı Pazar Alanı’na giden Mustafa Bozbey, burada da tezgahları tek tek gezerek pazarcı esnafına da hayırlı işler dileklerinde bulundu. Bozbey'e büyük ilgi gösteren pazar esnafı ve vatandaşlar, taleplerini iletti. Pazar esnafının sorunlarını da dinleyen Mustafa Bozbey, sorunları vatandaşlarla birlikte çözeceklerinin altını çizdi.

"BİZİM İÇİN İNSAN ÖNEMLİ"

Pazar alışverişi yapan Soğanlı Mahallesi sakinleriyle de sohbet eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için destek istedi.

Mustafa Bozbey, “Bizim hizmet anlayışımızın odağında insan var. Bizim için insan önemli. Göreve geldiğimizde bu anlayışımızı Bursa’nın geneline yayarak dil, din, ırk ve sıfat ayrımı yapmadan insan öncelikli hizmet ve projelerimizi Bursalılar ile buluşturacağız. Mahallelerde yaşanan sorunları, o mahallede yaşayan vatandaşlarla birlikte doğru kararlar alarak çözeceğiz” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI