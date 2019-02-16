Bozbey Muşlularla 'Gönül Sofrası'nda buluştu

İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA, () - BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa’da yaşayan Muşlular ile buluşarak fikirlerini dinledi. Bursa’ya göç eden herkesin bir hikayesi olduğunu belirten Bozbey, “Allah aşkına çocuklarınıza miras bırakmak istiyorsanız, göç hikayenizi yazınız. Yazın ki onlar sizin neler yaşadığınızı görsün ve kültürünüzü yaşatsın” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun’un ve CHP Bursa İl Başkan Vekili Alper Özdemir ile birlikte Muş İli Kültür Eğitim Kalkındırma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin (MUŞİLDER) düzenlediği ‘Gönül Sofrası’ toplantısında, Muşlular ile buluştu. Buluşmada konuşma yapan Mustafa Bozbey, Muşlular ile gönül bağı olduğunu ifade etti ve bugüne kadar kimseyi ötekileştirmeyen anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Barışa, huzura, demokrasiye, insana sevgi ve saygıya ihtiyaç olduğunu söyleyen Bozbey, şöyle konuştu: “Bunu sağlarsak her şey çözülür. Nilüfer’de bunu başardık ve Bursa’da da sizlerin desteğiyle başaracağız. Doğan ya da doyan hepimiz Bursalıyız. Sizler bu şehre bir hedef için geldiniz. Hepinizin bir hayat hikayesi var. Sizlerden çok rica ediyorum. Allah aşkına çocuklarınıza miras bırakmak istiyorsanız, göç hikayenizi yazınız. Yazın ki onlar sizin neler yaşadığınızı görsün ve kültürünüzü yaşatsın. Çünkü hikayeler yazılı olursa bu toplumun birleştirici gücünü kültür birlikteliğini oluşturur” dedi.

20 yıllık tecrübeyi Bursa geneline taşımak istediklerini belirten Bozbey, “Bu şehiri ‘biz’ anlayışıyla birlikte ürettiğimiz projelerle yöneteceğiz. Sorunları muhataplarıyla birlikte çözeceğiz. İnsan için şehir planlayacağız” diye kaydetti.

Erdem ve Erdursun da destek istedi

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem de Mustafa Bozbey ile 15 yıldan buyana birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, “Mustafa Bozbey ile beraber gece gündüz çalışarak Nilüfer’i bu hale getirdik. Birlikte yönetim anlayışımız başarıyı getirdi. Bundan sonra da beraber sizlerin katılımıyla Nilüfer’in çıtasını düşürmeden çalışacağız” diye konuştu. CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun da Mustafa Bozbey’in başarısının herkese örnek olması gerektiğini ifade ederek, “Yıldırım kaderine terk edilmemeli. Yıldırım’ı Muşlular ile değiştireceğiz. Yıldırım üç dönemdir iyi yönetilmiyor. Bir Nilüfer’e bir de Yıldırım’a bakın. Nilüfer, Bozbey ile birlikte ülkenin en güzel ilçesi oldu. En büyük güvencem Mustafa Bozbey’dir. Çünkü o başarılı ve bize en büyük örnektir” şeklinde konuştu.

"Kimse Muşluları gözardı edemez"

Muş İli Kültür Eğitim Kalkındırma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Veysi Tutkun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler her seçim öncesi Muşlular olarak bir yerlerin arka bahçesi olarak lanse ediliriz. Buna biz de şaşırıyoruz. Bu algı operasyonunu reddediyoruz. Biz Muşlular’ın iradelerinin ipotek altına alınamayacağını yüksek sesle dile getiriyoruz. Muşlular kendi fikrini ve özgür iradesini ortaya koyabilecek kapasitedir. Bizi kimse göz ardı edemez. Bursa’da yaklaşık 200 bin Muşlu var. Bugün köşe başı kapanlar neden Muşlular üzerinden siyaset yapmak ister anlayamamaktayız. Mustafa Bozbey’e bugüne kadar bize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizlerin bu çatı altında toplanmamıza büyük katkısı olmuştur” dedi.

FOTOĞRAFLI