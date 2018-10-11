Bozbey: Kent kimliğinin yaşatılması gerekiyor

YAŞAYAN Şehirler Platformu Başkanı Alper Akın, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 kapsamında Misi Köyü'ne değer görülen Yılın Köyü Ödül Tescil Belgesi’ni Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e verdi.

Nilüfer’in tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bölgesi, Misi Mahallesi (Gümüştepe), Yaşayan Şehirler Platformu tarafından düzenlenen Şehir Ödülleri Türkiye 2018 kapsamında ‘Yılın Köyü’ ödülüne değer görüldü. Nilüfer Belediyesi, ödülü İzmir’de düzenlenen törende aldı. Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı Alper Akın da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Halk Evi'nde ziyaret ederek ödül tescil belgesi takdiminde bulundu. Ziyarette, Yaşayan Şehirler Platformu Etkinlikler Koordinatörü Gökhan Yıldız ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da yer aldı.

‘Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri’ kategorisinde Misi Mahallesi'ne verilen ‘Yılın Köyü’ ödülünün gurur verici olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, kent kimliğinin yaşatılması gerektiğine dikkat çekti.

Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı Alper Akın da Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini ifade etti.

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